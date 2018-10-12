Пилоты упавшего на Кубани самолета катапультировались над Азовским морем

Летчики учебного самолета Л-39 после катапультирования упали на воду в Азовском море, ведется их поиск, сообщают источники.

«Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали», – сказал источник, передает ТАСС.

Предположительное место падения находится в Азовском море в районе Должанской косы. Другой источник отметил, что самолет упал в 1,5 км от берега.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае около 17.00 мск потерпел крушение учебный самолет Л-29.