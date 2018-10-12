На месте падения Л-39 в Азовском море обнаружен парашют одного из летчиков

Упавший в Азовском море учебно-боевой самолет Л-39 пилотировали два лейтенанта. Самолет принадлежал Ейскому центру боевой подготовки и переучивания личного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России. На данный момент в море обнаружен лишь парашют одного из летчиков.

В ходе поисковых работ, ведущихся в районе падения в Азовское море учебно-боевого самолета Л-39, обнаружен на данный момент только парашют одного из летчиков. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД источник, близкий к командованию Морской авиации России.

По словам источника, самолет пилотировали два лейтенанта. Самолет принадлежал Ейскому центру боевой подготовки и переучивания личного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России. Учебный полет по маршруту проходил на предельно малой высоте. По предварительным оценкам, причиной аварии могло стать попадание птицы в двигатель самолета.

Поисковые работы на месте аварии продолжаются.

Ранее стало известно, что упавший в Азовское море Л-39 принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания личного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России. По сообщению Минобороны, авария произошла около 17.00 мск.