Стало известно, какой части принадлежит упавший в Азовское море Л-39

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

Политики и общественники призывают усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия Фото: t.me/EV112/Global Look Press
После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...

Плебс в Москве будет убран под землю

Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

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      Умерла Монсеррат Кабалье

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          Стало известно, какой части принадлежит упавший в Азовское море Л-39

             18 октября 2018, 20:05
          Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

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          Упавший в Азовское море учебно-боевой самолет Л-39 принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России.

          Учебно-боевой самолет Л-39, упавший в воду в Азовском море, принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал источник, близкий к руководству Морской авиации.

          Кроме Ейского ЦБП и ПЛС, самолеты Л-39 эксплуатирует находящееся неподалеку Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ).

          «Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали», – ранее цитировало свой источник агентство ТАСС.

          Предположительное место падения находится в Азовском море в районе Должанской косы. Другой источник отметил, что самолет упал в 1,5 км от берега.

          Ранее в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае около 17.00 мск потерпел аварию учебный самолет Л-29.


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