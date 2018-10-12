Стало известно, какой части принадлежит упавший в Азовское море Л-39

Упавший в Азовское море учебно-боевой самолет Л-39 принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России.

Учебно-боевой самолет Л-39, упавший в воду в Азовском море, принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал источник, близкий к руководству Морской авиации.

Кроме Ейского ЦБП и ПЛС, самолеты Л-39 эксплуатирует находящееся неподалеку Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ).

«Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали», – ранее цитировало свой источник агентство ТАСС.

Предположительное место падения находится в Азовском море в районе Должанской косы. Другой источник отметил, что самолет упал в 1,5 км от берега.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае около 17.00 мск потерпел аварию учебный самолет Л-29.