Ростех оценил планы США производить российские пулеметы

Намерение американской стороны производить аналоги модернизированного пулемета Калашникова и пулемета НСВ «Утес» без обращения в Рособоронэкспорт является воровством, заявили в госкорпорации Ростех.

В пресс-службе Ростеха заявили, что в США «такие идеи существует», что в очередной раз доказывает «преимущества российских вооружений», даже «не самых новых», передает РИА «Новости».

Но «сама по себе идея вызывает вопросы». Так, если кто-либо намерен «вести эту работу легально, по всем правилам» – тогда «пусть приходят в Рособоронэкспорт и обсуждают».

В ином случае «речь идет о незаконном копировании российских разработок», «воровстве».

В свою очередь в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что желание американской стороны производить аналоги российских пулеметов доказывает «надежность и качество» российского оружия.

Ранее стало известно, что командование спецопераций США рассматривает возможность производства в стране аналогов пулемета Калашникова модернизированного и пулемета НСВ «Утес».