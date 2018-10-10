Стало известно о планах США производить российские пулеметы

Командование спецопераций США подумывает о возможности производства в стране аналогов российских пулеметов, сообщает американский журнал National Interest.

В частности, командование хочет, чтобы американские компании изучили, можно ли переделать и производить на внутреннем рынке аналог пулемета Калашникова модернизированного и пулемета НСВ «Утес», сообщает National Interest.

Причина в том, что воюющие группы, например, в Ираке или Сирии, используют российское или советское вооружение, и когда США хотят предоставить таким группам оружие, им приходится для начала закупать российское. В командовании подумали, почему бы самим его не производить.

Желающие участвовать в проекте компании должны предоставить пять прототипов. При этом им придется самостоятельно искать чертежи, приобретать детали и прочее.

Кроме того, это оружие должно быть произведено в США с использованием отечественных комплектующих, в производстве должны быть задействованы только американцы.

Командование спецопераций упомянуло только два российских пулемета, и это только начало, отмечает издание. В целом рассматривается возможность производства иностранного оружия в США, что будет экономически выгодным, а также позволит укрепить ВПК и создать надежную цепочку поставок.

В сентябре в российском МИД заявляли, что США подпитывали экстремистские группировки в Сирии оружием, боеприпасами и военной техникой.

Ранее власти США признавались в том, что не способны противостоять российскому гиперзвуковому оружию.