Российский МИД обвинил США в поставке оружия террористам

США подпитывали экстремистские группировки в Сирии оружием, боеприпасами и военной техникой, заявили в российском МИД, комментируя опубликованный Госдепом доклад по борьбе с терроризмом.

«Трудно отделаться от ощущения, что многие террористические угрозы в мире могли быть купированы гораздо раньше, если бы не откровенное попустительство США разного рода экстремистам, несмотря на многочисленные тревожные сигналы», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что в 2012-2013 годах Россия «прямо указывала» США на «огромную угрозу» от филиалов «Аль-Каиды» в Ираке и Ливии и ИГИЛ*, но предупреждения «попросту игнорировались».

Особо отмечены двойные стандарты Вашингтона в Сирии.

«США приложили максимум усилий, чтобы уберечь от ударов (ВКС России) откровенных головорезов. Их прикрывали как живым щитом отрядами так называемой «умеренной» оппозиции, спасая от возмездия даже боевиков «Джабхат ан-Нусры», хотя это – подразделение «Аль-Каиды», которая 11 сентября 2001 года убила 3 тыс. американцев. Одновременно США подпитывали подобные группировки своим оружием, боеприпасами, военной техникой и оборудованием», – говорится в заявлении.

МИД поясняет, что в Вашингтоне до сих пор не против использовать террористов для свержения правительства Сирии. Этим же объясняется покровительство Вашингтона скандально известным «Белым каскам».

«Они по заданию террористических группировок устраивают инсценировки с химическим оружием, которые затем используются Вашингтоном – если не режиссируются им с самого начала – в качестве предлога для угроз в адрес Сирии и прямой агрессии против нее. Получается, что цели США и экстремистов опять удивительным образом совпадают», – заявили в МИД.

При этом ведомство отмечает, что готово к работе с США по борьбе с терроризмом.

«Со своей стороны Россия неизменно привержена налаживанию самого широкого международного контртеррористического сотрудничества. По-прежнему открыты к максимальному углублению взаимодействия с США в этой сфере», – заключили в министерстве.

В начале сентября в Минобороны России заявили, что экспансия террористической группировки «Исламское государство*» в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции.