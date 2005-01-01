Минобороны указало Пентагону на истинные причины появления ИГ в Сирии

Экспансия запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Так в российском военном ведомстве прокомментировали заявления главы Пентагона о том, что якобы президент САР Башар Асад при поддержке Ирана и России «привел сирийский народ к катастрофе», а курдские формирования Сирийских демократических сил (СДС) – «единственная организация, которой удалось в упорной борьбе одержать победу над ИГИЛ*» в Сирии, передает РИА «Новости».

Конашенков заявил, что в Минобороны России удивлены «словесными манипуляциями нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса в отношении происходящего в Сирии», и напомнил тому, что «возникновение и становление террористической организации ИГИЛ в Ираке является прямым и никем не оспариваемым следствием вторжения американских войск» под предлогом наличия у иракского лидера Саддама Хусейна химоружия.



«Дальнейшая экспансия группировки ИГИЛ в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции, в результате которого боевики ИГИЛ быстро получили контроль над основными нефтеносными районами востока Сирии и постоянный приток финансовых средств от незаконной реализации нефтепродуктов», – сказал он.

По словам Конашенкова, подавляющая часть оружия, поставляемого США оппозиции в Сирии, попала в руки боевиков запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры» и ИГ*.



«Все это время Вашингтон был сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения на сотни миллионов долларов вымышленной «сирийской оппозиции». Однако подавляющая часть направляемого США вооружения и боеприпасов ушла в руки боевиков сирийского филиала «Аль-Каиды» – «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ, чьими целями, по совпадению с политикой Вашингтона, было свержение законного правительства Сирии», – заявил Конашенков.

При этом он отметил, что очаги сопротивления террористов находятся только в районах, контролируемых США.

«Что касается нынешней ситуации в Сирийской Арабской Республике, рекомендуем главе Пентагона изучить карту с обстановкой в этой стране. Все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГИЛ в Сирии находятся только в районах, контролируемых США», – сказал он.



Конашенков заявил также, что в контролируемых правительством САР провинциях в настоящее время восстанавливается мирная жизнь, идет разминирование, работают предприятия, рынки, школы и детские сады. Также туда поступает гуманитарная помощь и продовольствие, «где нет даже куска упаковки, оплаченной из бюджета США».



«Реальная же «катастрофа для сирийского народа» фиксируется ООН и правозащитниками как раз в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и незаконно контролируемой США Ракке. О чем достоверно было изложено в последнем докладе Amnesty International», – подытожил Конашенков.