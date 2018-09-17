В США признались в неспособности противостоять российскому гиперзвуковому оружию

Власти США признались в том, что не способны противостоять российскому гиперзвуковому оружию, поэтому Вашингтон решил сосредоточиться на оптимизации своих перехватчиков, заявил специалист по политике в области ядерных технологий Джеймс Эктон в интервью журналу The National Interest.

Он отметил, что Агентство по противоракетной обороне США выяснило, что современные американские перехватчики не могут справиться с маневренными гиперзвуковыми ракетами своих противников, передает РИА «Новости».

«Я допускаю, что некоторые существующие перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью, но для поражения маневренных целей им бы понадобилось больше маневренных возможностей», – заявил эксперт.

По его словам, именно в связи с этим фактов в США решили сосредоточиться на оптимизации перехватчиков. В то же время разработку Вашингтоном гиперзвуковых перехватчиков, которые будут нацелены на МБР, он считает возможным «дестабилизирующим» фактором. Эктон отметил, что защита территории страны с помощью таких перехватчиков воспрепятствует ответному удару со стороны России и Китая.

Напомним, в августе стало известно, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила заказ от военно-воздушных сил США на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты – аналога российского гиперзвукового «Кинжала».

В марте президент России Владимир Путин рассказал о новых отечественных системах вооружения: ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».