Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
За неделю поражены 14 задействованных в поставках грузов ВСУ сухогрузов и танкер
В течение недели ВС России поразили 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны.
Из строя был выведен ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ) для ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
В пятницу утром сообщалось, что российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве.
В среду российские военные превратили сухогруз ВСУ в «водовоз».
Во вторник ВС России поразили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.