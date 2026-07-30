Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Подростков в Смоленской области задержали за подготовку теракта
В Смоленской области правоохранители предотвратили диверсию на железнодорожной подстанции, которую намеревались совершить несовершеннолетние за вознаграждение в криптовалюте, сообщил Следственный комитет.
Всего задержаны трое подростков, их обвинили по статье «Покушение на террористический акт», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По версии следствия, осенью 2025 года фигуранты получили в Telegram предложение заработать криптовалюту. За сумму, эквивалентную четырем тысячам долларов, молодые люди согласились уничтожить оборудование тяговой электроподстанции. Кураторы предоставили им точные координаты объекта и подробные инструкции.
Злоумышленники прибыли на место с разводным ключом и четырьмя канистрами горючей жидкости, однако были задержаны военными патрулями. Выяснилось также, что один из задержанных безуспешно пытался уговорить 15-летнего юношу из Самарской области поджечь вышки связи. Против него возбудили отдельное дело о вербовке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года силовики задержали трех смоленских подростков за поджог релейных шкафов.
В апреле 2026 года следователи завели уголовное дело на несовершеннолетнего из-за поджогов 16 объектов транспортной инфраструктуры в Подмосковье.
В марте калужских подростков отдали под суд за совершение диверсии на железнодорожной станции.