Российские гребцы завоевали два золота на молодежном чемпионате Европы

Российские спортсмены выиграли четыре медали на чемпионате Европы по гребле

Tекст: Мария Иванова

На турнире по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров в венгерском Сегеде отечественные спортсмены показали высокие результаты, передает РИА «Новости».

Золотую медаль в заезде байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров заполучил Иван Некрасов. В соревнованиях каноэ-одиночек на аналогичной дистанции первым финишировал Александр Минеев.

В возрастной категории до 23 лет серебряным призером стал Дмитрий Авдеев, выступавший на байдарке-одиночке. Бронзовые награды в заезде каноэ-двоек на 1000 метров достались Максиму Каратаеву и Матвею Арсенову.

Международная федерация гребного спорта допускает атлетов из России к участию в международных стартах исключительно в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Международная федерация гребного спорта разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе во всех классах судов.

В прошлом году литовские власти отказали в выдаче виз юным российским спортсменам для участия в мировом первенстве.

Весной прошлого года отечественные каноисты Иван Штыль и Захар Петров завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.