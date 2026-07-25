Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.39 комментариев
Российские гребцы завоевали два золота на молодежном чемпионате Европы
Российские спортсмены выиграли четыре медали на чемпионате Европы по гребле
На европейском первенстве в венгерском Сегеде российские юниоры и молодежь блестяще проявили себя, добыв четыре медали в заездах на байдарках и каноэ.
На турнире по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров в венгерском Сегеде отечественные спортсмены показали высокие результаты, передает РИА «Новости».
Золотую медаль в заезде байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров заполучил Иван Некрасов. В соревнованиях каноэ-одиночек на аналогичной дистанции первым финишировал Александр Минеев.
В возрастной категории до 23 лет серебряным призером стал Дмитрий Авдеев, выступавший на байдарке-одиночке. Бронзовые награды в заезде каноэ-двоек на 1000 метров достались Максиму Каратаеву и Матвею Арсенову.
Международная федерация гребного спорта допускает атлетов из России к участию в международных стартах исключительно в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Международная федерация гребного спорта разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе во всех классах судов.
В прошлом году литовские власти отказали в выдаче виз юным российским спортсменам для участия в мировом первенстве.
Весной прошлого года отечественные каноисты Иван Штыль и Захар Петров завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.