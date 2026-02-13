Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
World Rowing допустила российских гребцов ко всем международным стартам
Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил гребцам из России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на соревнованиях под своей эгидой, сообщила Федерация гребного спорта России (ФГСР).
Ранее гребцы из этих стран могли принимать участие лишь в соревнованиях одиночек и двоек.
Теперь российские спортсмены смогут выходить на старт в любых дисциплинах, включая чемпионат мира по гребле-индор, Всемирную регату мастеров, чемпионат мира по прибрежной гребле и финальные соревнования пляжного спринта. Это решение распространяется на все турниры, которые проходят под эгидой World Rowing.
Во Федерации гребного спорта России подчеркнули, что расширение допуска – шаг в правильном направлении. В сообщении ФГСР говорится: «Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений».
Как писала газета ВЗГЛЯД, World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.
Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.
Международная федерация самбо также разрешила российским спортсменам выступать с флагом и гимном.