Дворкович отказался от выборов FIDE и поддержки Илюмжинова

Tекст: Дмитрий Зубарев

О решении главы Международной шахматной федерации сообщило РИА «Новости».

Евросоюз в четверг вечером включил Дворковича в 21-й санкционный список, после чего на сайте FIDE объявили о его добровольном отстранении от исполнения полномочий. Исполняющим обязанности президента организации стал вице-президент, 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.

Дворкович подчеркнул, что не намерен поддерживать своего предшественника Кирсана Илюмжинова на выборах. «Я точно не поддержу на выборах президента FIDE Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции», – заявил он. По его словам, собственное участие в кампании создало бы очень большие риски для FIDE, поэтому он исключил такой сценарий.

Россиянин возглавляет федерацию с 2018 года и был переизбран в 2022 году еще на четыре года. Ранее Федерация шахмат России выдвинула его своим кандидатом на новые выборы. О готовности побороться за пост объявили также немецкие предприниматели и организаторы крупных турниров Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.

Илюмжинов, руководивший FIDE с 1995 по 2018 год, еще в понедельник заявил о намерении вновь баллотироваться. Он назвал решение Евросоюза предсказуемым и отметил, что, по инсайдерской информации, о риске санкций в отношении Дворковича говорили два-три месяца назад. По словам экс-главы федерации, сразу после временного ухода Дворковича с поста ему в Абу-Даби поступили десятки предложений вступить в его команду.

Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в третьей декаде сентября в Самарканде, Узбекистан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России собирается включить в черный список 29 человек, включая главу FIDE Аркадия Дворковича.

Европейский союз расширил санкционные списки и внес в них президента FIDE Аркадия Дворковича, экс-главу ОКР Станислава Позднякова и главу Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили.

После попадания под санкции ЕС Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий президента FIDE и передал пост Вишванатану Ананду.