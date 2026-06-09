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Уголовное дело возбуждено из-за отравления 16 детей в лагере под Красноярском
Уголовное дело возбуждено после отравления 16 детей в лагере под Красноярском
В оздоровительном учреждении «Сокол» в Красноярском крае зафиксирована вспышка кишечной инфекции, из-за которой один ребенок оказался в больнице, а спальный корпус закрыли на карантин, прокуратура возбудила уголовное дело.
Прокуратура сообщила о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере под Красноярском. 9 июня на плохое самочувствие пожаловались 16 ребят. Один заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с подтвержденной кишечной инфекцией, остальные лечатся амбулаторно.
Для предотвращения распространения болезни в спальном корпусе введен карантин на семь дней. Домой под наблюдение родителей отправили 87 отдыхающих. В помещениях лагеря проводятся тщательная дезинфекция, проветривание и кварцевание.
Надзорное ведомство совместно с Роспотребнадзором начало проверку соблюдения санитарного законодательства. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, ход расследования строго контролируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в калининградском лагере почти 30 человек заболели острой кишечной инфекцией. Ранее в Тверской области возбудили уголовное дело после госпитализации 14 воспитанников детского лагеря.
До этого в Башкирии специалисты Роспотребнадзора зафиксировали групповое заболевание 16 детей в оздоровительном учреждении.