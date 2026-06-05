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Песков отреагировал на демарш украинской гимнастки с гимном России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя демарш украинской гимнастки Софьи Краинской, которая надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, заявил, что нужно уважать победителей соревнований.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на инцидент с украинской спортсменкой Софьей Краинской на чемпионате Европы по художественной гимнастике, передает РИА «Новости». На полях ПМЭФ он подчеркнул необходимость достойного отношения к соперникам.
«Зря они это делают, надо уважать победителей», – заявил Песков журналистам.
Скандал произошел 28 мая в болгарской Варне во время церемонии награждения юниоров в упражнении с лентой. Россиянка Яна Заикина завоевала золото, а Краинская, занявшая второе место, демонстративно проигнорировала гимн России.
Турнир завершился 31 мая. Российские гимнасты впервые за пять лет выступили на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны. Соответствующие решения о допуске были приняты Международной федерацией гимнастики и Европейским гимнастическим союзом в мае прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши во время исполнения российского гимна.
Россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль на первенстве Европы в Болгарии.
Всего отечественные спортсменки принесли в копилку сборной девять наград на этом турнире.