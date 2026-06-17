Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Константинов предложил подать в суд на Украину за блокаду Крыма
Вопрос ответственности Киева за транспортную и экономическую изоляцию региона должен решаться в правовом поле, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов подчеркнул необходимость привлечения внимания мировой общественности к действиям украинских властей, передает РИА «Новости».
«Ущерб от блокады полуострова исчисляется триллионами рублей. Этот вопрос должен стать предметом для разбирательства в международных судах. В этом направлении, мне кажется, еще работа предстоит», – заявил политик.
Константинов уверен, что судебные процессы помогут раскрыть правду о попытках устроить геноцид в регионе.
Ранее Международный арбитраж в Гааге уже отказал Киеву в выплате компенсаций за использование природных ресурсов в акватории Черного моря и отклонил требование о демонтаже Крымского моста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила все ключевые претензии Киева к Москве.
В ноябре прошлого года Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски местных предприятий к властям Украины на сумму более 5 млрд рублей.
Тогда же глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил внести требование о возмещении ущерба от блокады полуострова в мирное соглашение.