В Крыму предложили внести в мирный план по Украине возмещение ущерба за блокаду
Требования о компенсации ущерба с Украины, нанесенного Крыму до начала спецоперации, оцениваются в 9,7 трлн рублей и могут быть включены в проект мирного соглашения, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».
Предложение включить требование о возмещении ущерба от блокады Крыма со стороны Украины в мирное соглашение прозвучало в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что появилось уникальное политическое окно возможностей для выдвижения этой инициативы именно сейчас, в период активных дискуссий о мирных переговорах.
По мнению Константинова, внесение компенсационного пункта в мирный план станет справедливым шагом и создаст мировой прецедент, который заставит политиков задуматься о последствиях геноцида своих территорий. Он подчеркнул, что ущерб был нанесен до начала спецоперации на Украине, а компенсация может быть добавлена в качестве 29 пункта в соглашение.
Размер требований к Киеву за блокаду полуострова оценен в 9,7 трлн рублей. Константинов выразил уверенность в поддержке этой инициативы федеральными министерствами и ведомствами. По его словам, «признание этих исков – это признание того, что хотели нас уничтожить», и этот факт может изменить восприятие причин начала спецоперации у иностранных наблюдателей.
Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил 12 исков юридических лиц на 5,3 млрд рублей о взыскании ущерба с властей Украины.
Крымские власти ранее заявляли, что суммарный ущерб от водной и энергетической блокад полуострова превысил 14 трлн рублей.
В июне 2024 года Крым выиграл иск о возмещении ущерба от энергоблокады на сумму более 3,15 трлн рублей.