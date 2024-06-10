В Крыму подсчитали ущерб от двух блокад

Константинов: Блокады нанесли Крыму ущерб в более 14 трлн рублей

Tекст: Александра Юдина

По его словам, по водной блокаде ущерб составил около 7 трлн рублей, по энергетической блокаде итоговая цифра составила за 7 трлн рублей, передает РИА «Новости».

Также Константинов отметил, что цифра может увеличится после выявления новых пострадавших.

При этом он добавил, что в данную сумму не включен ущерб, причиненный транспортной и продовольственной блокадами, терактами, а также разрушениями инфраструктуры, произошедшими во время нахождения Крыма в составе Украины.

Ранее сообщалось, что Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн рублей.