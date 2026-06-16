Зеленский назвал крайний срок по переговорам с Россией

Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

Tекст: Олег Исайченко

«Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

«Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.