Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
МВД: Спешка и требование секретности стали главными уловками мошенников
Злоумышленники всегда пытаются вызвать у жертвы сильное волнение, требуют принимать решения максимально быстро, а также запрещают рассказывать о происходящем близким, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
Аферисты используют неизменные психологические приемы для обмана граждан, пояснил Васенин, передает ТАСС.
«В принципе основные признаки мошенничества: так называемая срочность, волнение, требование никому ничего не говорить. Это признаки, которые не меняются на протяжении большого промежутка времени», – пояснил представитель ведомства.
Общение с потенциальной жертвой обычно начинается со звонка или сообщения в мессенджере. Человека убеждают в возникновении сложной ситуации, требующей немедленного разрешения в строгой тайне. Васенин подчеркнул, что главная цель преступника заключается в создании у собеседника чувства тревоги.
В качестве повода злоумышленники часто используют истории о попавших в беду родственниках или ложные обвинения в правонарушениях. На фоне стресса потерпевшего вынуждают совершить действия для перевода денежных средств.
Для защиты граждан от подобных угроз правительство Москвы и столичная полиция развивают запущенный в 2022 году онлайн-проект «Перезвони сам». Платформа содержит актуальные памятки, рекомендации и разборы реальных схем обмана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали об использовании мошенниками псевдоофициальных терминов для запугивания граждан.