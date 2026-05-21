Голкипер «Локомотива» Исаев получил звание лучшего игрока плей-офф КХЛ

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ после победы над казанским клубом «Ак Барс» и завоевания второго подряд Кубка Гагарина.
Российский хоккеист провел выдающийся турнир, передает РИА «Новости». В решающем шестом матче финальной серии против казанской команды он отразил 26 бросков из 28 возможных. Это помогло ярославцам одержать гостевую победу со счетом 3:2 и защитить чемпионский титул.
Всего в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина голкипер принял участие в 22 встречах. На его счету 16 победных матчей, при этом пять раз спортсмен сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Спортсмену 26 лет, он является воспитанником ярославского клуба и выступает за основной состав с 2018 года. В прошлом сезоне вратарь также становился обладателем главного трофея лиги, однако звание самого ценного хоккеиста получил впервые в карьере.
Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд.