Федерация лыжных гонок России получила новое название
ФЛГР переименовали в объединенную Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда
Делегаты столичной конференции утвердили создание единой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда, призванной объединить сразу пять зимних спортивных организаций.
Отчетно-выборная конференция в Москве утвердила смену наименования ключевой спортивной организации, передает РИА «Новости».
Теперь в обновленную структуру войдут представители прыжков с трамплина, лыжного двоеборья, горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла.
«В рамках объединения нам необходимо принять решение об изменении названия нашей организации. Предлагается название: Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России», – заявила глава ведомства Елена Вяльбе.
Она добавила, что новое имя полностью соответствует международным правилам, а президиум поддержал изменения единогласно.
Вскоре участникам конференции предстоит выбрать председателя обновленной структуры. На этот пост ранее единогласно выдвинули депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Сама Вяльбе руководила лыжными гонками с 2010 года.
Процесс укрупнения затронул и летние дисциплины. Ранее аналогичным образом слились воедино структуры в отечественной гимнастике, водных видах спорта и гребле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев в прошлом году анонсировал слияние зимних спортивных федераций после Олимпийских игр.
В марте Дмитрий Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.
Годом ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев лишился возможности баллотироваться на должность президента ФЛГР из-за непопадания в подмосковную организацию.