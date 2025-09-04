Дегтярев сообщил о слиянии зимних федераций после Олимпиады

Tекст: Дмитрий Зубарев

Часть российских федераций по зимним видам спорта будет объединена после Олимпийских игр 2026 года, передает ТАСС. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«После Олимпийских игр мы подойдем уже к объединению некоторых федераций зимних видов спорта. Это примерно март–апрель–май следующего года», – заявил Дегтярев.

Глава Минспорта подчеркнул, что возвращение в мировой спорт требует усилий по разным направлениям, включая развитие национальных спортивных институтов. По его словам, процесс объединения федераций уже был начат в прошлом году и будет продолжен. В частности, в скором времени Федерация скейтбординга России и Федерация роллер-спорта России объединятся в одну организацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве создали Федерацию бейсбола и софтбола России после объединения профильных организаций. В стране проводят кампанию по объединению спортивных федераций для избавления российского спорта от конфликтов.