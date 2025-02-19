С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
Федерации бейсбола и софтбола России объединились
В России создана единая федерация бейсбола и софтбола после слияния двух организаций
Федерация бейсбола и софтбола России была создана после объединения профильных федераций в Москве, что стало частью более широкой кампании по объединению спортивных организаций в стране.
Федерация бейсбола и софтбола России появилась в результате слияния Федерации бейсбола России и Федерации софтбола России, передает ТАСС. Объединение было принято на конференции в Москве, что стало частью более широкой стратегии по укрупнению спортивных организаций в стране.
Ранее подобные объединения начались 1 октября 2024 года, когда была создана Федерация гимнастики России на базе нескольких профильных организаций, включая Федерацию спортивной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте и другие. Глава РЖД Олег Белозеров возглавил новую организацию.
31 октября состоялось объединение различных федераций водных видов спорта, включая синхронное плавание и водное поло, в одну организацию под названием Федерация водных видов спорта России. Президентом новой федерации стал Дмитрий Мазепин, известный как председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и рынку удобрений.
Последнее объединение произошло 1 декабря, когда Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ объединилась с Федерацией гребного слалома, образовав Федерацию каноэ России под руководством Евгения Архипова.