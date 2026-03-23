Свищев сменил Вяльбе на посту главы лыжной ассоциации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дмитрий Свищев был избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России, передает ТАСС. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, отметив, что на общем собрании членов ассоциации был сделан «важный шаг». «Благодарю Елену Вяльбе за ее работу», – заявил Дегтярев.

Свищев занял пост, который с 2020 года занимала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Новый глава ассоциации одновременно занимает должности первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президента Федерации керлинга России, а также вице-президента Федерации фристайла России.

Ассоциация лыжных видов спорта России была создана в 2005 году на базе Союза лыжных федераций. В состав ассоциации входят федерации по лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду, горнолыжному спорту, а также прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

