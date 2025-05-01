Тихонов предостерег лыжные гонки от повторения ситуации в биатлоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Известный биатлонист Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, поделился своими опасениями относительно будущего лыжных гонок в России.

В интервью РИА «Новости» он выразил обеспокоенность по поводу возможного конфликта между президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и телекомментатором Дмитрием Губерниевым, который заявил о своем желании возглавить федерацию.

Тихонов предостерег от повторения ситуации, которая сложилась в российском биатлоне после ухода его команды. «Не дай бог в лыжных гонках повторить историю биатлона», – сказал он. Тихонов отметил, что при его руководстве Союзом биатлонистов России было завоевано 70 олимпийских медалей, а после ухода его команды и до введения санкций, СБР был исключен из Международного союза биатлонистов. Четырехкратный олимпийский чемпион подчеркнул отсутствие дисциплины и согласованности в работе нынешнего руководства СБР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Губерниев пошутил над главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, используя фразу «как же можно было так облажаться».