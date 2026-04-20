Синоптики зафиксировали внезапное возвращение снежной зимы в Центральную Россию

Южный циклон принес в Центральную Россию и Поволжье 14-сантиметровые сугробы

Tекст: Мария Иванова

Из-за смещения активного атмосферного вихря в европейскую часть страны вернулась зимняя погода. «Снежный покров сформировался на территории Центрального федерального округа РФ», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

К утру понедельника центр циклона оказался над югом Пензенской области.

В столичном регионе выпало менее одного миллиметра осадков, тогда как восточнее непогода проявила себя сильнее. Во Владимирской области зафиксировали до пяти миллиметров осадков, а высота сугробов достигла трех сантиметров. В Рязанской области выпала треть апрельской нормы: там намело до 12 сантиметров снега.

Еще более интенсивные метели прошли на западе Приволжского федерального округа. В Мордовии и Ульяновской области выпало 22 и 23 миллиметра осадков соответственно. В Пензенской области этот показатель достиг 26 миллиметров, что превышает две трети месячной нормы апреля.

В некоторых районах Нижегородской области за минувшие сутки выросли сугробы высотой до 14 сантиметров. В Марий Эл толщина временного снежного покрова достигла пяти сантиметров, а в Мордовии – четырех.

Осадки в смешанной фазе продолжатся на территории Центральной России в течение дня. Синоптики ожидают мокрый снег с дождем, который приведет к заметному ухудшению видимости. На дорогах и тротуарах станет скользко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее временный снежный покров в столичном регионе полностью растаял.

Зимой снежный циклон «Валли» принес в центральные регионы сильные осадки.

Прошлой весной высота сугробов в Москве достигла 23 сантиметров.