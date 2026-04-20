  За ночь над Россией нейтрализовали 112 дронов ВСУ
    Насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Участница подрыва «Северных потоков» оказалась моделью эротических журналов
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    20 апреля 2026, 08:15 • Новости дня

    Синоптики зафиксировали внезапное возвращение снежной зимы в Центральную Россию

    Южный циклон принес в Центральную Россию и Поволжье 14-сантиметровые сугробы

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный южный циклон накрыл центральные и приволжские регионы страны, образовав новые сугробы высотой до 14 сантиметров из-за аномальных весенних осадков.

    Из-за смещения активного атмосферного вихря в европейскую часть страны вернулась зимняя погода. «Снежный покров сформировался на территории Центрального федерального округа РФ», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру понедельника центр циклона оказался над югом Пензенской области.

    В столичном регионе выпало менее одного миллиметра осадков, тогда как восточнее непогода проявила себя сильнее. Во Владимирской области зафиксировали до пяти миллиметров осадков, а высота сугробов достигла трех сантиметров. В Рязанской области выпала треть апрельской нормы: там намело до 12 сантиметров снега.

    Еще более интенсивные метели прошли на западе Приволжского федерального округа. В Мордовии и Ульяновской области выпало 22 и 23 миллиметра осадков соответственно. В Пензенской области этот показатель достиг 26 миллиметров, что превышает две трети месячной нормы апреля.

    В некоторых районах Нижегородской области за минувшие сутки выросли сугробы высотой до 14 сантиметров. В Марий Эл толщина временного снежного покрова достигла пяти сантиметров, а в Мордовии – четырех.

    Осадки в смешанной фазе продолжатся на территории Центральной России в течение дня. Синоптики ожидают мокрый снег с дождем, который приведет к заметному ухудшению видимости. На дорогах и тротуарах станет скользко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее временный снежный покров в столичном регионе полностью растаял.

    Зимой снежный циклон «Валли» принес в центральные регионы сильные осадки.

    Прошлой весной высота сугробов в Москве достигла 23 сантиметров.

    19 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по дзюдо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тбилиси.

    Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Золото команде принесли Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебро – Сабина Гилязова, а бронзовыми призерами стали Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг), передает РИА «Новости».

    Первое место в медальном зачете заняла сборная Грузии, на счету которой четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Второе место досталось команде Франции, которая завоевала две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

    Ранее сообщалось, что российский спортсмен Арман Адамян впервые в карьере занял третье место на европейском первенстве по дзюдо, одолев в решающей схватке своего соотечественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы в Тбилиси.

    Напомним, грузинское телевидение прервало прямую трансляцию турнира перед исполнением гимна России.

    Мурад Чопанов завоевал золотую медаль европейского первенства в весовой категории до 66 кг.

    19 апреля 2026, 15:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве

    Политолог Скачко: Массовые расстрелы на Украине будут учащаться по мере приближения фронта к Киеву

    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют все больше украинцев с психическими и физическими отклонениями. Это, а также ухудшение ситуации на фронте приведет к тому, что число массовых расстрелов в украинских городах будет расти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве 58-летний мужчина, сбежавший из воинской части, расстрелял шестерых человек.

    «Безусловно, одна из причин стрельбы в Киеве – проводящаяся на Украине насильственная мобилизация. Она оказывает психологическое давление даже на здоровых людей. Что уж говорить о немолодых призывниках, да еще с криминальным прошлым и, судя по всему, нестабильной психикой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Страшное, кровавое эхо войны все больше отдается в Киеве. Думаю, число подобных трагедий будет расти по мере того, как фронт приближается к украинской столице. Кроме того, в ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. По сути, сотрудники ТЦК доставляют на призывные пункты просто всех, кого найдут, в том числе – инвалидов и преступников. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы, устроенной 58-летним Дмитрием Васильченковым в Голосеевском районе Киева. Сначала он палил по прохожим на улице, а затем забаррикадировался и взял заложников в супермаркете «Велмарт». Он использовал карабин Kel-Tec SUB2000.

    Прибывшие правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником около 40 минут, но он не выходил на связь. В итоге было принято решении о проведении штурма, в результате которого стрелок погиб, сообщает CNN.

    Власти работают над установлением обстоятельств преступления, а также мотивов, которые лежат в его основе. Дело расследуется по статье «террористический акт», заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

    Владимир Зеленский заявил, что Васильченков родился в России, «долгое время» проживал в Бахмуте и имел судимость. Квартира, в которой проживал стрелок, была подожжена незадолго до нападения. За несколько дней до преступления он был насильно мобилизован, но сбежал из воинской части.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе на равных условиях с другими детьми, а затем поступил в Пекинский университет.

    В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко отметил: «У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился».

    По словам президента, он лично следил за тем, чтобы сын не имел привилегий и учился в обычной обстановке, как и все остальные школьники. Лукашенко отметил, что его сын смог превзойти половину одноклассников по результатам обучения.

    Глава государства также подчеркнул, что желает сохранить в Белоруссии такой подход к образованию и равенству возможностей для всех детей.

    Накануне Лукашенко вместе с сыном Николаем посадил деревья на территории строящегося Национального исторического музея и парка Народного единства.

    Ранее белорусский лидер во время субботника потребовал возводить здание Национального исторического музея исключительно из отечественных материалов.

    Зимой глава государства вместе с сыном Николаем помогли горожанам убирать снег на улицах Минска.

    19 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Сумской областью российский истребитель атаковал два военных самолета противника, в результате чего один из них получил повреждения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Воздушный бой произошел над территорией Сумской области, где российская авиация перехватила самолеты Вооруженных сил Украины, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    По информации подпольщика, после атаки российского истребителя украинские воздушные суда попытались скрыться, разлетевшись в разные стороны. В результате боестолкновения один из самолетов противника оказался подбит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили взлетные площадки украинских беспилотников в Сумской области. В этом же регионе армия России поразила позиции противовоздушной обороны противника. Позже Вооруженные силы нанесли точный удар по складу дронов в самих Сумах.

    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    @ Seth Rose/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    19 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Участница подрыва «Северных потоков» оказалась моделью эротических журналов

    Tекст: Ольга Иванова

    Единственная женщина в группе украинских диверсантов, причастных к атаке на газопроводы, в молодости позировала для обложек мужских журналов.

    Украинка, участвовавшая в диверсии на газопроводах «Северный поток», ранее снималась для эротических изданий, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из вышедшей в Германии книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски, посвященной расследованию резонансного инцидента.

    По данным автора, девушка под псевдонимом «Фрейя» была единственной женщиной в составе группы. В молодости она активно посещала киевские ночные клубы. «На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней был капитанский китель», – говорится в книге.

    После подрыва трубопроводов диверсантку зачислили в штат украинской спецслужбы. Там она занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций против судов, которые якобы связаны с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Украины из-за выхода книги Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах.

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально проинформировал Владимира Зеленского о готовящейся операции для снятия с себя юридической ответственности.

    Предполагаемая украинская сообщница подрывников Светлана Успенская запланировала подать в суд на немецкие СМИ из-за обвинений в причастности к теракту.

    19 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    @ Yu Fangping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не исключает проведение досмотров торговых судов, направляющихся в Китай, в рамках противодействия поставкам иранской нефти.

    Соединенные Штаты могут начать досматривать суда, идущие в Китай, для борьбы с экспортом нефти из Ирана, передает РИА «Новости». Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что американская сторона рассматривает различные варианты действий.

    «Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе», – сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах вооруженных сил США по захвату связанных с Ираном танкеров и торговых судов в международных водах. С 13 апреля американские ВМС начали блокаду морского трафика из иранских портов в районе Ормузского пролива.

    Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В Вашингтоне подчеркивают, что суда, не связанные с Ираном и не платившие Тегерану за проход, могут свободно следовать через пролив. Иранские власти официально не объявляли о введении платы за проход, однако ранее упоминали о подобных намерениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригрозили перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

    Тегеран восстановил военный контроль над этой стратегической водной артерией.

    Вооруженные силы США планируют задерживать связанные с Исламской республикой коммерческие суда в международных водах.

    19 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре

    Глава МИД Игнатьев: Молдавия пытается скрыть уничтожение реки Днестр

    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    @ Aurel Obreja/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

    По его словам, «происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдавия организовала целую шумную пиар-компанию по поводу неких пятен на Днестре. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов», передает РИА «Новости».

    Игнатьев подчеркнул, что загрязнение реки продолжается уже 35 лет, и связал это с неэффективной работой очистных сооружений в Молдавии. Он отметил, что малые реки Ботна, Реут и Бык загрязняются и затем впадают в Днестр, усиливая экологическую угрозу. Представители Молдавии, по его словам, считают уровень загрязнения Днестра средним.

    Глава МИД ПМР акцентировал, что водозабор из Днестра осуществляется не только в Молдавии и Приднестровье, но и на Украине, особенно в Одесской области. Игнатьев заявил, что «мы не доверяем оценкам молдавской стороны» и не видим реальных мер по очистке реки и защите её экологии. Он отметил, что скрытие подобных проблем недопустимо, поскольку это напрямую влияет на здоровье людей в регионе.

    Тирасполь, по словам Игнатьева, предлагает провести независимую экспертизу качества воды в Днестре и выработать совместные решения. Он сообщил, что приднестровская сторона регулярно обращается по этому вопросу к ОБСЕ и Евросоюзу. Игнатьев добавил, что, несмотря на стремление Молдавии в Евросоюз, власти страны не информируют Брюссель о реальном положении дел с экологией Днестра, что, по мнению главы МИД ПМР, недопустимо.

    Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что новая волна разлива нефти зафиксирована на реке Днестр в районе села Унгурь.

    В марте Молдавия обвинила Украину в отравлении Днестра. В свою очередь, Киев заявил, что загрязнение якобы может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти. Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра.

    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    19 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо имеет возможность посетить российскую столицу на День Победы, несмотря на закрытое небо Латвии и Литвы, всего есть три пути.

    Обойти воздушное пространство двух прибалтийских республик можно как минимум тремя альтернативными путями, передает ТАСС со ссылкой на европейские авиадиспетчерские службы. Так источник агентства прокомментировал отказ Латвии и Литвы пропустить правительственный самолет Роберта Фицо на День Победы.

    «Для полета в Москву есть еще минимум три маршрута, единственным неудобством которых является лишь увеличенное время в пути», – подчеркнул собеседник. Он пояснил, что первый вариант предполагает транзит через Венгрию, Румынию и акваторию Черного моря.

    Второй путь пролегает над Австрией, Италией, нейтральными водами Средиземноморья и Турцией. Третий маршрут, по словам источника, включает пролет через Польшу или Чехию с Германией. После этого борт может выйти к нейтральным водам Балтики и зайти в воздушное пространство России в районе Санкт-Петербурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва и Латвия заранее запретили пролет правительственного самолета премьера Словакии Роберта Фицо на День Победы в Москве. Ранее Фицо сообщил о решении ряда стран ЕС не пускать его борт на парад Победы в мае 2025 года и об их последующей риторике о необходимости диалога с Москвой. В мае 2025 года словацкий премьер приехал в Москву на 80-летие Победы по удлиненному южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

    19 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран принял решение не продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на заявления американской стороны о скором возобновлении встреч делегаций в Исламабаде, передает агентство IRNA.

    Исламская республика не планирует продолжать контакты с американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. «Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», – говорится в публикации иранского СМИ в социальной сети X.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об отправке своих представителей в Исламабад. Целью поездки были заявлены новые переговоры по иранской проблематике.

    Кроме того, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщал, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа. Однако эти ожидания не оправдались.

    19 апреля 2026, 12:44 • Новости дня
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике

    Грушко: Ответ на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на действия НАТО в Арктике будет оперативным, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    «Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД заявил о деструктивности миссии НАТО в Арктике.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о твердом намерении Москвы отстаивать свои интересы перед лицом внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что Москва обладает полным набором средств для защиты национальных интересов в Заполярье, однако выступает за сохранение региона зоной мира.

    19 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен заключить соглашение с ЕС для получения замороженных миллиардов евро.

    Будущий премьер-министр после встречи с делегацией Еврокомиссии анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем, передает РИА «Новости». Полноценное соглашение будет заключено вскоре после официального прихода новой партии к власти.

    «В течение последних двух дней мы провели в Будапеште переговоры на высоком уровне... Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу», – написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    Политик подчеркнул, что эти деньги являются не благотворительностью, а справедливой отдачей за вклад граждан в развитие Европы. Свой третий зарубежный визит после принесения присяги он планирует совершить именно в столицу Евросоюза для решения финансового вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам парламентских выборов оппозиционная партия «Тиса» получила 141 место в законодательном органе страны.

    Будущий премьер-министр Петер Мадьяр пообещал выполнить антикоррупционные требования для разблокировки европейского финансирования.

    Ранее Брюссель выдвинул Будапешту перечень из 27 обязательных условий.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    19 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака груди, выразила слова поддержки пациенткам с аналогичным диагнозом и призвала строго следовать рекомендациям врачей.

    Медиаменеджер борется с тяжелым заболеванием с сентября 2025 года, передает РИА «Новости». Выступая в телевизионном эфире, телеведущая решила публично поддержать столкнувшихся с онкологией россиянок.

    «Я хочу подбодрить женщин, которые через это проходят», – заявила Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

    Журналистка призвала пациенток перестать винить себя в случившемся и продолжить упорную борьбу. Главный редактор посоветовала тщательно выполнять предписания врачей и прислушиваться к собственному организму.

    По словам руководителя медиагруппы, у больных сохраняются огромные шансы на долгую жизнь. Дальнейшее развитие событий зависит исключительно от высших сил и находится вне человеческой власти, резюмировала спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии. Позже она рассказала об ухудшении течения болезни и необходимости продолжения серьезного лечения.

    Глава Минэнерго США объяснил продление лицензии на продажу российской нефти
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации