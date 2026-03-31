Власти ЕС решили ускорить реформу цифровых сетей Европы
В ЕС обсуждают ускорение реформ для создания единого рынка цифровых сетей и устранения разрозненности правил, сообщают СМИ.
Европейские лидеры на мартовском саммите обсудили необходимость единого подхода к развитию инфраструктуры, подчеркивая лозунг «Одна Европа, один рынок», сообщает Politico.
По мнению экспертов, конкурентоспособность, безопасность и устойчивость невозможны при 27 разрозненных системах регулирования, однако в сфере цифровой инфраструктуры сохраняется фрагментация.
Сегодня Европа отстает от США и Азии в развитии современных сетей связи, что напрямую влияет на промышленную конкурентоспособность, внедрение искусственного интеллекта и возможности обороны. Вопрос интеграции обсуждается в рамках трех отдельных направлений: реформа сектора в виде законопроекта Digital Networks Act (DNA), пересмотр Cybersecurity Act для обновления стандартов кибербезопасности и обсуждение правил слияний для стимулирования конкуренции. Эксперты подчеркивают, что эти меры должны рассматриваться как части единой политики, а не разрозненные инициативы.
Законопроект DNA призван устранить инвестиционные и инновационные разрывы, но, по мнению авторов статьи, текущая версия недостаточно радикальна для достижения целей. Для успеха DNA должен стимулировать инновации, создать по-настоящему единый рынок и снизить издержки для бизнеса, включая отказ от устаревших правил и ускорение перехода на оптоволоконные технологии.
Параллельно важным остается вопрос кибербезопасности: эксперты считают, что новые меры должны учитывать инвестиционные и технологические реалии, чтобы не тормозить модернизацию и внедрение сетей нового поколения. Только сбалансированная политика позволит сделать безопасность конкурентным преимуществом Европы.
В завершение отмечается, что реформы в сфере концентрации рынка связи необходимы для появления операторов достаточного масштаба, способных инвестировать в развитие инфраструктуры. От политических решений текущего мандата зависит, сможет ли Европа создать передовые сети, или сохранится отставание из-за фрагментации подходов и регуляций.
