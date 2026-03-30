Генерала Кувшинова лишили звания и отправили в колонию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего руководителя 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерала Константина Кувшинова к семи с половиной годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

«Окончательно назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сказал судья.

Суд также лишил Кувшинова звания генерал-майора медицинской службы запаса и удовлетворил иск Минобороны, взыскав с него 56 млн рублей; еще 1 млн он добровольно возместил на стадии следствия. Ранее прокурор просил назначить тот же срок, дополнительно потребовав штраф 2,4 млн рублей, шестилетний запрет на руководящие должности и лишение наград.

По материалам дела, центр под руководством Кувшинова закупал медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости, чем причинил Минобороны ущерб на 57 млн рублей, которые соучастники разделили между собой.

Кроме того, генерал и его сообщники получили взятку в 400 тыс. рублей за фиктивный договор с поставщиком, из них 300 тысяч достались Кувшинову. Он полностью признал вину, заключил досудебное соглашение, дал подробные показания и изобличил других фигурантов, после чего просил рассмотреть дело в особом порядке.

На оглашение приговора Кувшинов пришел с большой черной сумкой с вещами, ожидая отправки в следственный изолятор. Ранее суд менял ему меру пресечения, переведя из СИЗО под домашний арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинение экс-начальнику 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генералу Константину Кувшинову и поместили его под стражу по делу о хищении более 57 млн рублей при закупке медоборудования.