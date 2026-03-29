Женщина получила осколочные ранения при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области
В результате взрыва вражеского дрона в селе Ржевка Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщили в оперштабе региона.
«В селе Ржевка Шебекинского округа от детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и голени доставили в Шебекинскую ЦРБ», – сообщили в оперштабе, передает ТАСС.
В воскресенье Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область 119 беспилотниками за последние сутки.
Ранее губернатор региона сообщил, что мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в селе Красный Октябрь Белгородского округа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область 27 марта пострадали три человека. При атаке дрона на авто в белгородском Грайвороне в субботу погиб мужчина.