ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 120 дронами

Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана

Эксперт Балмасов: Хуситы стали одним из эффективных козырей Ирана

Tекст: Андрей Резчиков

«Нет ничего сверхъестественного в том, что хуситы нанесли баллистический удар по Израилю. Они уже делали это неоднократно за последние два года – как баллистическими ракетами, так и дронами. Просто в течение последнего месяца они воздерживались. Иран, как опытный карточный игрок, не стремится сразу раскидать все козыри, а поэтапно вводит в бой свои силы», – считает специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам.

При этом у самих хуситов нет собственной серьезной промышленной базы для производства ракет – они собирались за счет тайной транспортировки, в основном через территорию Омана. «А с Оманом возникли определенные сложности. К тому же часть арсенала они израсходовали за последние два года, по ним тоже наносились удары. Поэтому они не были на 100% готовыми к нынешнему обострению. Многие задавались вопросом, почему молчат хуситы. Ответ в том, что проиранские силы вводятся в действие поэтапно», – пояснил собеседник.

Удар баллистикой по Израилю в условиях нынешнего конфликта – это фактическое вступление хуситов в конфликт на стороне Ирана. «Отсидеться никому не получится. Хотя, строго говоря, хуситы воюют с Израилем уже давно – с момента выражения солидарности с ХАМАС. Они находятся в состоянии войны не первый год. Вопрос лишь во времени, когда ими занялись бы вплотную. С точки зрения Израиля и США, хуситы уже раз десять подписали себе смертный приговор», – подчеркивает специалист.

По его словам, большая ошибка считать хуситов прямым продолжением Ирана, филиалом на другом конце региона. «Они в значительной степени более самостоятельны, чем, скажем, «Хезболла». Удаленность от Тегерана дает им особую автономию. Хуситы прекрасно понимают: если падет Иран, рано или поздно установится жесткая блокада вокруг них, и их задушат. Они сильно зависят от внешних поставок – не только боеприпасов, но и продовольствия. В этом смысле их действия продиктованы не столько прямыми указаниями, сколько пониманием собственного выживания. Самостоятельны они или нет – не столь важно. На кону вопрос их собственного продолжения», – подчеркивает востоковед.

За минувшие годы хуситы подготовили серьезные подземные укрытия, предположительно при участии северокорейцев и «научились не только стрелять, но и искусно маскироваться – это одна из составляющих успеха, когда противник полностью доминирует в воздухе».

«Главный элемент уязвимости – вода. Если их отрезать от крупных источников, доступ к воде затруднится, это может стать критическим фактором. При этом хуситы похожи на медоеда – зверька небольшого размера, которого обходят даже львы. В открытом столкновении у них мало равных. Их век будет сосчитан, только если падет Иран и прекратится поддержка. Но это процесс не одного года», – рассуждает эксперт.

Хуситы уже доказали свой военный потенциал. Даже ограниченными силами, на значительном удалении от контролируемой территории, они смогли серьезно повлиять на мировую экономику.

«Один супертанкер – это не рыболовецкий катер, а объект, который строят годами. Достаточно попадания одного тяжелого беспилотника, чтобы вызвать катастрофические последствия. Каждый корабль специальным флотом не сопроводишь, и стопроцентной гарантии перехвата нет. Хуситы уже заставили значительную часть судов, связанных с Израилем, переориентироваться на двухнедельный маршрут вокруг Африки в обход Красного моря», – добавил спикер.

При этом действия хуситов стимулируют дипломатию, а не отдаляют ее. Возможная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива и паралич на Красном море – это очень серьезное давление на переговорный процесс США с Ираном. «Месячное молчание хуситов, вполне вероятно, было связано с переговорами. Они не являются филиалом Ирана в Йемене, но Иран использует их как один из переговорных козырей – и козырь доказанный, эффективный», – считает Балмасов.

Особенно это работает в отношениях с Саудовской Аравией и Эмиратами. «Именно хуситы одна из причин, почему саудиты и эмиратцы не втянулись в конфликт, хотя президент США Дональд Трамп очень хотел собрать коалицию. Велись переговоры, чтобы они «были потише». Иначе удары могут прилететь с тыла – не только по кораблям, но и по объектам нефтяной инфраструктуры, как это уже было в предыдущие годы, когда хуситы добивали до Эр-Рияда. Это все используется не столько в переговорах с США, сколько в переговорах со странами Залива. Поэтому хуситов и не использовали до поры до времени – такой козырь в начале игры не выбрасывают», – добавил спикер.

Ранее в субботу военно-политическое движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам. Атака была совершена в поддержку Ирана, который, по словам хуситов, подвергается ударам со стороны США и Израиля. Это первый случай, когда хуситы нанесли подобный удар по Израилю с начала новой эскалации в регионе Персидского залива. Ранее они ограничивались ударами по коммерческим судам в Красном море.

«Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины», – говорится в официальном заявлении хуситов.

Кроме того, в субботу официальный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил о готовности «Ансар Аллы» вступить в военный конфликт на стороне Ирана при невыполнении одного из трех выдвинутых условий. Среди них он назвал «присоединение к конфликту сторонних военных альянсов на стороне Израиля и США, нанесение ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря, а также повышение градуса эскалации в противостоянии с Исламской Республикой и членами Оси сопротивления».

Замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур подтвердил, что движение «Ансар Алла» готово присоединиться к боевым действиям на стороне Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обнаружение ракеты, запущенной из Йемена. Сообщается, что системы ПВО сработали на перехват. В районе Тель-Авива и Беэр-Шевы работали сирены воздушной тревоги.

По сообщениям западных информационных агентств, в районе метрополии Тель-Авива зафиксировано как минимум 11 мест падения (вероятно, обломков или ракет), на которых работают спасательные службы. Также сообщалось о работе медиков на местах падений в Тель-Авиве, есть кадры эвакуации тел, однако точное число погибших и раненых израильскими властями пока не уточняется.

Официальный Иерусалим подтвердил факт атаки и работу систем противоракетной обороны. После завершения обстрела служба тыла дала гражданским лицам разрешение покинуть убежища. Военное руководство Израиля ранее предупреждало, что Иран и его союзники «заплатят тяжелую цену» за удары по израильской территории.