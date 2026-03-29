    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk
    В Ливии призвали к международному расследованию атаки на российский газовоз
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 13:36 • Новости дня

    Польша объявила о запуске производства ракет CAMM-ER

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша начнет производить британо-итальянские ракеты противовоздушной обороны CAMM-ER, сообщает министерство обороны республики.

    Министерство обороны Польши заявило о начале выпуска британско-итальянских зенитных ракет CAMM-ER, сообщает РИА «Новости». В сообщении ведомства говорится, что церемония подписания инвестиционного договора состоится в понедельник, 30 марта, на Военном заводе Электроники в Зеленке при участии заместителя министра обороны Цезари Томчика.

    В рамках реализации проекта планируется построить сервисно-производственный центр для ракет CAMM-ER и отдельный производственный цех для элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого, будут возведены производственно-складское здание, склады с защитными стенами и подъездные пути.

    CAMM-ER представляет собой британско-итальянскую зенитную ракету, разработанную компанией MBDA. Она способна поражать цели на расстоянии до 45 километров и на высоте до 15 километров при скорости около Мах 3. Ракета предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Комплексы с использованием CAMM-ER применяются в системах EMADS, Sky Sabre и Grifo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении в течение четырех лет увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты в сотрудничестве с оборонным концерном PGZ и авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1.

    Польское руководство заключило соглашение о покупке нескольких десятков пусковых установок американского ЗРК Patriot для их производства на польской территории.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

    Tекст: Мария Иванова

    На мысе Канаверал во Флориде провели запуск ракеты, предположительно гиперзвуковой, оставившей в небе белый инверсионный след, сообщает местный портал Florida Today.

    Испытание неопознанной ракеты, вероятно гиперзвуковой, прошло на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, передает РИА «Новости».

    Запуск в сторону Атлантического океана произошел в четверг примерно в 12.30 по местному времени, что соответствует 19.30 мск. На опубликованной фотографии заметен тонкий белый инверсионный след ракеты на фоне голубого неба.

    По данным портала Florida Today, никаких публичных комментариев по поводу пуска не прозвучало. Издание Orlando Sentinel уточняет, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности ввели временные зоны запрета в воздушном и морском пространстве, аналогичные тем, которые применялись во время прошлых испытаний гиперзвуковых ракет с мыса Канаверал.

    Последний раз подобное испытание на мысе Канаверал проводилось в апреле 2025 года, когда там запустили дальнобойную гиперзвуковую ракету Dark Eagle. Как отмечает местная пресса, официальное название Dark Eagle армия США присвоила комплексу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) всего несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон намеревался развернуть первую оперативную батарею дальних гиперзвуковых ракет LRHW Dark Eagle.

    В мае 2025 года на мысе Канаверал провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью.

    В декабре 2024 года американская армия и флот завершили на мысе Канаверал успешное испытание гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    26 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Стратегического командования США отметило важность готовности к возможному возобновлению испытаний ядерного оружия для сдерживания других государств.

    Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл выступил с заявлением о необходимости для Соединенных Штатов сохранять возможность провести новые ядерные испытания. Адмирал подчеркнул, что стране нужно быть готовой при необходимости возобновить любого рода испытания, а также иметь соответствующий технический и организационный потенциал, передает ТАСС.

    По словам Коррелла, обладание подобным потенциалом позволит Вашингтону эффективно контролировать ситуацию и препятствовать другим странам в принятии аналогичных решений. Вопрос о возможности возобновления ядерных испытаний обсуждается на фоне роста международной напряженности и обновления стратегических доктрин США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания. В тот же день в Неваде прошли летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35.

    Американское правительство объяснило эти действия необходимостью реагировать на шаги России и Китая, но не представило доказательств. Эксперты отметили, что испытания касаются интересов безопасности России, поскольку около 100 таких бомб находятся на базах США в Европе.

    Позже в США впервые показали новую ядерную крылатую ракету AGM-181A.


    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    28 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины выразил желание получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности, отметив необходимость открытого обсуждения таких условий.

    Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины

    Он отметил: «Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие», его слова приводит украинское издание «Страна.ua», пишет РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. По словам российского лидера, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона.

    Официальный представитель МИД РФ Захарова на это отметила, что обладание ядерным оружием давно стало навязчивой идеей для киевских властей, а его появление на Украине приведет к угрозе его прямого применения даже против западных спонсоров.

    Позже Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием в мире.


    27 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне, пишет пресса Штатов.

    США практически исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке. За четыре недели военной кампании против Ирана американские вооруженные силы использовали более 850 высокоточных ракет, что вызвало серьезные опасения у части чиновников Пентагона, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Один из собеседников издания отметил, что количество оставшихся Tomahawk в регионе стало «тревожно низким». По словам другого источника, если не принять срочных мер, арсенал таких ракет на Ближнем Востоке может быть полностью исчерпан.

    Сейчас Пентагон активно обсуждает варианты восполнения запасов, в том числе переброску ракет из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, а также ускорение темпов производства. В ведомстве также отмечают, что столь быстрый расход ракет может сказаться на будущих военных операциях США.

    Решение президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    В свою очередь, Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем, ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.



    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    27 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Иран нанес удар по транспортному центру армии Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки иранских беспилотников был поражен ключевой транспортный объект Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Ирана нанесла удар беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении, озвученном иранской гостелерадиокомпанией, отмечается: «База поддержки и транспортный центр армии сионистского режима (имеется в виду Израиль) в Тель-Авиве подверглись нападению дронов армии Исламской Республики Иран». Подчеркивается, что удар был направлен именно по объекту, обеспечивающему логистику и поддержку израильской армии.

    На данный момент детали последствий атаки не приводятся. Официальных комментариев от израильских властей также пока не поступало.

    Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу командования северного округа израильских войск. До этого в результате ракетной атаки Ирана на Тель-Авив шесть человек получили легкие ранения, когда обломки снарядов упали в жилом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала масштабного противостояния с Ираном медицинская помощь потребовалась почти 5 тыс. жителей Израиля.


    27 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Экс-полковник ВВС США: Война с Ираном выжала последние ресурсы из дозаправщиков

    Экс-полковник ВВС США Пананон: Война с Ираном выжала последние ресурсы из дозаправщиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский парк самолетов-заправщиков во время операции Epic Fury («Эпическая ярость») испытывает тяжелую нагрузку, система держится лишь за счет техников, заявил бывший полковник ВВС США Трой Пананон.

    Самолеты KC-135, сошедшие с конвейера еще в 1950–1960-е годы, продолжают летать почти исключительно благодаря самоотверженной работе техников. «Я бы однозначно сказал, что на всю экосистему легла колоссальная нагрузка», – сказал Пананон, пишет The War Zone.

    Полковник подчеркнул, что пилоты и обслуживающий персонал месяцами живут вдали от домов, выбиты из привычного режима и работают в экстремальной жаре на Ближнем Востоке. Он напомнил, что операцию Epic Fury обеспечивают сотни вылетов для дозаправки истребителей, транспортников и других машин.

    Недавняя катастрофа KC-135 над Ираком унесла жизни шести военнослужащих, включая хорошо известную в сообществе техсержанта Эшли Пруитт.

    Отвечая на вопрос о поддержании в строю самолетов эпохи холодной войны, Пананон рассказал об использовании 3D-печати, разборки машин на «кладбище» и даже о повторном изготовлении деталей, придуманных еще в 40-е годы. Он назвал KC-135 «франкенштейном», на который годами навешивают новую авионику и двигатели, но признал, что это лишь частично решает проблему дефицита запчастей.

    Говоря о безопасности полетов в перегруженном иракском небе, Пананон напомнил о жестких процедурах разведения по высотам и о ключевой роли тренировки и ситуационной осведомленности. Он признал, что полеты на дозаправку на скорости около 560 км/ч на дистанции до трех метров между самолетами по определению крайне рискованны, но пилоты отрабатывают аварийный маневр «breakaway», позволяющий разойтись в случае ошибки.

    При этом Пананон отметил, что списание «рабочей лошадки» KC-10 усилило нагрузку на стареющие KC-135, а новый KC-46 пока лишь частично закрывает образовавшийся дефицит. В 2023 году он ушел в отставку и сейчас летает вторым пилотом Boeing 737 в United Airlines.

    Центральное командование ВС США в середине марта подтвердило гибель шести военнослужащих при крушении самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость». Эти два KC-135 столкнулись в небе над Ираком при выполнении полета.

    27 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    В России создали боеприпас для поражения дронов гранатометом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) усовершенствовали конструкцию боеприпаса для подствольных гранатометов для дистанционного поражения низколетящих БПЛА. Предложенное учеными решение обеспечивает надежность и эффективность срабатывания боеприпаса, следует из патентной документации.

    Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали новый тип боеприпаса для подствольных гранатометов, предназначенный для эффективного поражения низколетящих дронов, передает ТАСС. Согласно патентной документации, ключевой особенностью изобретения стала усовершенствованная конструкция, позволяющая гарантированно разворачивать специальную сеть без спутывания, что существенно повышает эффективность поражения беспилотников.

    В документе отмечается: «Техническим результатом предлагаемой полезной модели является усовершенствование работы механизма разворачивания сети, обеспечивающая гарантированное получение поражающей поверхности без спутывания». Ученые пояснили, что ранее существующие боеприпасы страдали от недостатка – сеть часто спутывалась, снижая вероятность сбития цели.

    Специалисты НГТУ предложили новый предохранительный механизм с задвижкой и стопором, который предотвращает случайное срабатывание боеприпаса. Перед выстрелом эта система фиксирует капсюль-воспламенитель так, чтобы он не совпадал с центральным каналом. Это повышает безопасность при обращении с боеприпасом.

    В процессе выстрела пиротехнический состав обеспечивает точное по времени раскрытие сети, а сбрасываемый стакан освобождает пространство для срабатывания механизма. Грузы, размещённые внутри устройства, быстро разматывают нити и стремительно разворачивают сеть, накрывая дрон. Как подчеркивают разработчики, масса и габариты боеприпаса полностью соответствуют стандартным параметрам для гранатометов, что гарантирует требуемые баллистические характеристики и прочность конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проводят апробацию новых сеткометов для подствольных гранатометов против дронов.

    Корпорация Ростех впервые представит на выставке в Эр-Рияде 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем для борьбы с беспилотниками.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал многопульные патроны «Многоточие» для увеличения эффективности стрельбы по миниатюрным БПЛА.

    28 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    МИД предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможных ответных шагах России при начале поставок оружия Южной Кореей киевскому режиму.

    Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Южная Корея начнет поставки вооружения киевскому режиму. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что в противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать.

    «В противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать и мы будем вынуждены принять ответные меры», – заявил Руденко в интервью агентству.

    По его словам, Москва доносит до Сеула позицию о недопустимости участия в поставках летального оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Он также подчеркнул, что Россия учитывает «дрейф» Республики Корея в сторону НАТО в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 февраля в МИД России уже заявляли, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае присоединения Сеула к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву.

    Ранее южнокорейский МИД подтвердил гибель наемника из Республики Корея на Украине. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации между Сеулом и Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в покупку вооружения из США к 2030 году, включая контракт на поставку 20 самолетов F-35A. А МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    27 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Медведев заявил об отсутствии необходимости новой волны мобилизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, количество военнослужащих по контракту, которые участвуют в Объединенной группировке войск в рамках спецоперации на Украине, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач, передает РИА «Новости».

    Медведев напомнил, что в прошлом году в Вооруженных силах России было набрано более 400 тыс. контрактников. По его словам, это люди, которые добровольно приняли решение служить на стороне России и проявили патриотизм.

    Он также подчеркнул, что комплектование Вооруженных сил России идет «вполне приличными темпами».

    Медведев добавил, что Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции военными средствами. Он напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности к мирным переговорам, но только на своих условиях, которые ранее были озвучены президентом Владимиром Путиным и остаются неизменными.

    В январе Медведев сообщил, что более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тысячи выбрали добровольный формат.

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев

    Зеленский утверждает, что подписал соглашения о военном сотрудничестве уже с двумя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Может ли глава киевского режима дать арабским монархиям то, что им действительно необходимо – и зачем ему самому подобного рода сделка? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

