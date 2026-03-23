Гладков показал работу спецназа при защите от дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецназ Росгвардии защитил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова от атаки беспилотника во время его визита в село Смородино. В своем канале в Mах Гладков опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники Росгвардии координируют действия по уничтожению дрона, когда губернатор встречался с местными жителями.

На записи слышно команду «закрой дверь», после которой раздается стрельба. Позднее спецназ сообщает: «В воздухе детонация. Нормально», подводя итог отраженной атаки. После этого один из сотрудников дает команду «отбой».

Гладков находился в Смородино 22 марта, где накануне ВСУ нанесли удар по зданию почты и магазину, в результате чего погибли четыре женщины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии сбил украинский дрон во время встречи губернатора Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино.

Глава региона сообщил о гибели четырех мирных жительниц в этом населенном пункте в результате вражеской атаки.

Помощник заместителя губернатора Ольга Медведева заявила о троекратном увеличении числа жертв среди населения области в 2026 году.