    Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир
    Спецназ Росгвардии спас белгородского губернатора от атаки дрона
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Минздрав назвал критерий ожирения у мужчин
    Иран пригрозил ударами по банкам за покупку облигаций США
    ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальным данным
    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах во Франции
    Газ в Европе резко подорожал
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    23 марта 2026, 09:51 • Новости дня

    Гладков показал работу спецназа при защите от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем канале в Max кадры работы спецназа, который защитил его от БПЛА во время визита в село Смородино.

    Спецназ Росгвардии защитил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова от атаки беспилотника во время его визита в село Смородино. В своем канале в Mах Гладков опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники Росгвардии координируют действия по уничтожению дрона, когда губернатор встречался с местными жителями.

    На записи слышно команду «закрой дверь», после которой раздается стрельба. Позднее спецназ сообщает: «В воздухе детонация. Нормально», подводя итог отраженной атаки. После этого один из сотрудников дает команду «отбой».

    Гладков находился в Смородино 22 марта, где накануне ВСУ нанесли удар по зданию почты и магазину, в результате чего погибли четыре женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии сбил украинский дрон во время встречи губернатора Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино.

    Глава региона сообщил о гибели четырех мирных жительниц в этом населенном пункте в результате вражеской атаки.

    Помощник заместителя губернатора Ольга Медведева заявила о троекратном увеличении числа жертв среди населения области в 2026 году.

    22 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали село в Белгородской области во время встречи Гладкова с жителями
    @ Официальный канал Губернатора Белгородской области в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями село Смородино атаковал украинский дрон, спецназ Росгвардии сбил БПЛА, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Инцидент произошел в Грайворонском округе, где губернатор встречался с местными жителями после недавнего украинского обстрела. В селе продолжается разбор завалов, передает ТАСС.

    Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. «Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», – отметили в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины. В результате удара ВСУ в селе Смородино погибли четыре человека.

    22 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о взятии Потаповки в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России установили контроль над Потаповкой в Сумской области после решительных наступательных действий в регионе, сообщили в Минобороны России.

    В результате решительных действий российской группировки войск «Север» был установлен контроль над населенным пунктом Потаповка в Сумской области, передает Минобороны в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» продвигается вглубь Сумской области, расширяя полосу безопасности. Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях с продвижением до 300 метров. В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Число сбитых беспилотников над Ленобластью достигло восьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о росте числа уничтоженных в воскресенье беспилотников до восьми.

    Число уничтоженных беспилотников над Ленинградской областью в воскресенье достигло восьми, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем обращении на платформе Max.

    «В общей сложности уже восемь БПЛА уничтожено сегодня над Ленобластью», – заявил Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать очередную атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Ленинградской областью.

    В аэропорту Пулково временно приостановили прием и отправление самолетов в связи с обеспечением безопасности.

    22 марта 2026, 22:59 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА повреждено остекление в квартирах в Ленобласти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Десятый беспилотник сбит силами ПВО в Ленинградской области, повреждено остекление в квартирах, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Max, что силы ПВО уничтожили десятый беспилотник в районе деревни Изора Гатчинского округа. В результате ударной волны было повреждено остекление в трех квартирах. На месте падения обнаружена воронка, также зафиксировано возгорание сухой травы, которое уже потушено. Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково приостанавливали прием и отправление самолетов из-за мер по обеспечению безопасности. 21 самолет направили на запасные аэродромы. Позднее аэропорт возобновил прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)

    22 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Минобороны: ВС России продвинулись в Донбассе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили контроль над Потаповкой Сумской области и нанесли поражение украинским формированиям на нескольких направлениях, уничтожив склады и технику.

    Российские вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщило Министерство обороны России в MAX. Подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области. В этом регионе также были нанесены удары по силам территориальной обороны Украины в населенных пунктах Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь.

    В Харьковской области российские подразделения нанесли поражение ряду украинских бригад, в том числе механизированным, мотопехотной, теробороны и нацгвардии в районах Верхняя Писаревка, Веселое, Избицкое, Приколотное и Шевченково. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийское орудие, а также склады с боеприпасами и горючим.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала украинские силы в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Украинские формирования потеряли до 190 человек, несколько единиц бронетехники, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и два склада боеприпасов. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции. Были поражены формирования ВСУ, в том числе механизированные, аэромобильные, горно-штурмовые и морская пехота в районах Дружковка, Константиновка, Краматорск и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Потери противника превысили 120 военнослужащих, уничтожены бронированная техника, автомобили, артиллерийские орудия и пять складов.

    Группировка «Центр» сообщила о поражении живой силы и техники девяти бригад и полков ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Потери противника составили более 360 человек, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и самоходная установка «Богдана».

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, атаковав украинские формирования в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли более 300 военных, бронетехнику, автомобили, самоходную артиллерийскую установку и склад материальных средств. Подразделения «Днепр» улучшили положение, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, три пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, пунктам запуска беспилотников, временной дислокации вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах. Средствами ПВО сбито восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    По данным Минобороны, с начала специальной военной операции уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 126 тыс. беспилотников, 652 зенитных комплекса, 28 423 танка и других бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 999 орудий артиллерии и минометов, а также 57 480 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» ранее установила контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области. Бойцы казачьей бригады поддержали наступление группировки «Южная» на село Каленики в ДНР. Российские подразделения освободили поселок Червоная Заря на сумском направлении.

    23 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Пожар произошел в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью уничтожено 35 беспилотников, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.

    В порту Приморска зафиксировано повреждение емкости с топливом, что привело к возгоранию. На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара, персонал был оперативно эвакуирован.

    «Боевая работа по отражению атаки продолжается», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Гатчинском округе Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Комментарии (0)

    22 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над Россией за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов средства ПВО уничтожили почти сто украинских беспилотников, атаковавших сразу семь российских регионов, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Средства противовоздушной обороны России за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны сообщили, что атаки произошли 22 марта в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

    «22 марта с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявили в Минобороны РФ.

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 47 аппаратов. В Смоленской области уничтожено 25 беспилотников, в Белгородской – 10, в Новгородской – семь, в Курской – пять, в Ленинградской – два, а в Псковской – один беспилотник.

    Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не приводится. Минобороны подчеркнуло, что ПВО продолжает нести боевое дежурство на всех угрожаемых направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника за шесть часов.

    22 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    В Пулково 21 самолет направили на запасные аэродромы

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропорту Пулково вечером отменили 14 рейсов, а более 20 самолетов изменили маршрут из-за введенных ограничений.

    В аэропорту «Пулково» отменено 14 рейсов на вылет из-за введенных ограничений, передает РИА «Новости». Как сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», 21 самолет был вынужден отправиться на запасные аэродромы.

    По состоянию на 21.00 по московскому времени, задержка более двух часов зафиксирована у 26 рейсов. Причины введения ограничений и дальнейшая информация о работе аэропорта пока не уточняются.

    Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте аэропорта и связываться с авиакомпаниями для уточнения статуса рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти временно приостановили прием и отправление самолетов в аэропорту Пулково из-за мер по обеспечению безопасности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что число уничтоженных в воскресенье беспилотников выросло до восьми.

    23 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в промышленной зоне в городе Пардубице в Чехии затронул склад и производство компании LPP Holding, связанной с поставками военного оборудования на Украину, сообщили СМИ и представитель фирмы.

    В пятницу произошел пожар на одном из складов LPP Holding в промышленной зоне Пардубице. Компания занимается производством беспилотных систем, авионики и другого военного оборудования, часть которого поставляется на Украину. По словам представителя фирмы, холдинг также специализируется на оборудовании для сухопутных войск и системах искусственного интеллекта.

    Пожар полностью уничтожил склад, где, по данным пожарных, находились в основном строительные материалы для предстоящей реконструкции, а не продукция военного назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

    Однако огонь также затронул производство Archer-LPP – дочерней компании холдинга, выпускающей оптические системы, включая тепловизоры и приборы ночного видения для украинских сил безопасности.

    По информации Aktualne.cz, ответственность за поджог взяла на себя группировка Earthquake Faction, заявив, что планировала атаковать производство оружия для Израиля.

    LPP Holding несколько лет назад объявлял о планах по сотрудничеству с израильской Elbit Systems по разработке беспилотников на заводе в Пардубице, однако пресс-секретарь Мартина Тауберова уточнила, что проект так и не был реализован.

    Причины пожара расследуют полиция, криминалисты, Центр по борьбе с терроризмом, сотрудники BIS и военной разведки. Глава МВД Лубомир Метнар назвал происшествие расследуемым как террористический акт.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что поджог был совершен умышленно, и уточнил, что у следствия есть четыре версии причин, которые пока не разглашаются. Премьер также призвал все чешские фирмы, которые производят боеприпасы или военные материалы для Украины, Израиля или других стран, как следует обеспечивать охрану своих объектов. Помещение, в котором в пятницу произошел пожар, не было обеспечено охраной, отметил Бабиш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия занимает восьмое место «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль.

    Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

    22 марта 2026, 13:04 • Новости дня
    Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило агентство Укринформ.

    Взрыв произошел в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, передает ТАСС. О происшествии сообщило агентство Укринформ.

    Подробная информация о характере взрыва, его причинах и возможных последствиях в настоящее время отсутствует. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

    Известно, что в районах Запорожской области, подконтрольных украинским властям, введен режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Запорожье ранее прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Подконтрольная Киеву часть Запорожской области осталась без электроэнергии после ударов. Российские военные под Запорожьем уничтожили цех по сборке дронов и группу операторов БПЛА.

    22 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Система «Купол Донбасса» предотвратила 256 атак ВСУ за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система радиолектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими ФСБ России, за неделю предотвратила 256 атак на ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила за неделю 256 атак со стороны Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики, передает ТАСС.

    По его словам, только над Донецком и Макеевкой было уничтожено 220 беспилотников, а над Горловкой – еще 36 аппаратов.

    Пушилин подчеркнул, что украинская сторона продолжает использовать тактику комбинированных налетов, нацеливаясь на мирных жителей и объекты инфраструктуры региона. Так, на окраине Донецка и возле электроподстанции в Волновахском районе были перехвачены два ударных дрона FP-2 с боеголовками ФП-105 и ОФАБ-110, снабженными дополнительными поражающими элементами.

    Также трансформаторная подстанция в Макеевке подверглась атаке с помощью самолетного БПЛА «Бородавочник», оснащенного самодельным осколочно-фугасным зарядом и устройством самоликвидации. Мультикоптерные дроны с осколочно-фугасными боеприпасами, в том числе кустарного производства, применялись для атак на гражданское население и инфраструктуру Горловки.

    «Система «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры», – заявил Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января система «Купол Донбасса» предотвратила 237 атак ВСУ на республику за неделю. Накануне силы ПВО отразили массированный налет из девяноста беспилотников в соседней Ростовской области. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск к Славянско-Краматорской агломерации.

    22 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    БПЛА ПВО «Днепра» уничтожил украинский дрон над Херсонской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие расчета БПЛА ПВО группировки войск «Днепр» ликвидировали украинский разведывательный беспилотник в небе над Херсонской областью, цель была обнаружена с помощью радиолокационной станции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил, что военнослужащие расчета БПЛА ПВО войсковой группировки «Днепр» уничтожили украинский разведывательный дрон над Херсонской областью, передает ТАСС. Он добавил, что цель была обнаружена с помощью радиолокационной станции, после чего оператор определил тип беспилотника и его координаты.

    Информация о нахождении украинского дрона была передана расчету FPV-дрона, который вышел на перехват.

    По словам главы региона, в воздухе произошла своеобразная дуэль – оператор вывел дрон на перехват и решил пойти на таран. В результате прямого попадания украинский беспилотник был полностью уничтожен, угроза для региона ликвидирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты российских беспилотников группировки войск «Днепр» в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Российская армия в Херсонской области с помощью беспилотников «Молния» с 10 кг пластида уничтожила пункт управления FPV-дронами на правом берегу. Российская ПВО над Херсонской областью сбила 16 украинских беспилотников, в том числе дрон-камикадзе «Лютый».

    22 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 60 украинских дронов над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    За два часа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников, большинство которых были сбиты в Брянской области.

    Средства противовоздушной обороны России за два часа сбили 60 украинских беспилотников над шестью регионами страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, атаки были зафиксированы 22 марта с 18.00 до 20.00 по московскому времени. Наибольшее число беспилотников – 33 аппарата – было уничтожено в Брянской области, еще 14 сбили над Смоленской областью, семь – над Новгородской, три – в Ленинградской, два – над Тверской и один – в Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается: «Двадцать второго марта с 18.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Другие подробности о последствиях атаки или возможных разрушениях не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за шесть часов уничтожили почти сто украинских беспилотников. Беспилотники атаковали сразу семь регионов России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    23 марта 2026, 01:50 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении 11-го беспилотника над Ленобластью

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области сбит 11-й беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрон уничтожен над Гатчинским районом. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения отсутствуют, сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково установлены временные ограничения на прием и отправку самолетов. В результате ударной волны в Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах.

    Комментарии (0)

    23 марта 2026, 07:31 • Новости дня
    Десантники «Днепра» уничтожили артиллерию ВСУ на стадионе в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет», выявил и уничтожил украинское артиллерийское орудие, размещенное ВСУ на городском стадионе подконтрольного Киеву Херсона, сообщил оператор комплекса группировки войск «Днепр» с позывным «Мореман».

    «Мореман» рассказал, что расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет» группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил украинское артиллерийское орудие, размещенное на городском стадионе Херсона, передает РИА «Новости». Он добавил, что поражение было нанесено непосредственно в самом Херсоне по пушке Д-30, которая находилась на территории спортивного комплекса, в непосредственной близости от жилых кварталов.

    Как уточняет оператор, украинское орудие размещалось на стадионе, через дорогу от которого располагались жилые дома. Он подчеркнул, что такие позиции представляют опасность для мирного населения города.

    Десантники группировки «Днепр» регулярно ведут наблюдение за правым берегом Херсонской области, обнаруживают цели и наносят по ним точечные удары с использованием артиллерии и беспилотников. Операция по уничтожению пушки стала одним из эпизодов ежедневной работы военных на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение беспилотных систем группировки «Днепр» ранее уничтожило артиллерийское орудие ВСУ на правобережье Херсонской области. Начальник пресс-центра объединения Александр Чумашкаев заявил о ликвидации более 45 украинских боевиков в зоне ответственности группировки. Министерство обороны России отчиталось об освобождении пяти населенных пунктов за неделю.

    Госдеп США предупредил американцев об угрозах по всему миру
    Пашиняну пришлось извиниться за ругань в метро с женщиной из Карабаха
    Министерство внутренней безопасности США заявило о хаосе в аэропортах
    Авиакомпании России освоили сложные формы техобслуживания Airbus и Boeing
    Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир

    «Вводящая в заблуждение чепуха». Такими словами сами финны комментируют присвоенное Финляндии на этой неделе ООН звание «самой счастливой в мире страны». Целый ряд и социальных, и экономических показателей демонстрирует упадок финского общества и государства, и не последней причиной тому стал разрыв связей с Россией. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

