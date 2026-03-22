Подполье сообщило о ранении более 60 спецназовцев ВСУ после удара под Сумами
Более 60 украинских спецназовцев ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев сообщил, что более 60 бойцов украинского спецназа получили ранения в результате удара по тренировочным базам ВСУ вблизи города Сумы, передает РИА «Новости».
По его словам, взрывы произошли на восточной окраине Сум, где проходили занятия спецназа из числа добровольцев. Лебедев отметил: «Взрывы фиксировали на восточной окраине Сум, где тренировался... спецназ из добровольцев. Раненых – больше 60».
Он также уточнил, что пострадавших доставляли автомобилями скорой помощи в сторону городов Тростянец и Ахтырка, расположенных в Сумской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударах по прошедшему обучение в Британии украинскому спецназу в Полтавской и Сумской областях. Минобороны заявило об уничтожении до 70 военных ударом «Искандера» по лагерю подготовки в районе Шостки. Координатор сопротивления Сергей Лебедев информировал о поражении объектов с иностранными наемниками и техникой ВСУ.