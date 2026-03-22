Tекст: Дмитрий Зубарев

Лебедев сообщил, что более 60 бойцов украинского спецназа получили ранения в результате удара по тренировочным базам ВСУ вблизи города Сумы, передает РИА «Новости».

По его словам, взрывы произошли на восточной окраине Сум, где проходили занятия спецназа из числа добровольцев. Лебедев отметил: «Взрывы фиксировали на восточной окраине Сум, где тренировался... спецназ из добровольцев. Раненых – больше 60».

Он также уточнил, что пострадавших доставляли автомобилями скорой помощи в сторону городов Тростянец и Ахтырка, расположенных в Сумской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударах по прошедшему обучение в Британии украинскому спецназу в Полтавской и Сумской областях. Минобороны заявило об уничтожении до 70 военных ударом «Искандера» по лагерю подготовки в районе Шостки. Координатор сопротивления Сергей Лебедев информировал о поражении объектов с иностранными наемниками и техникой ВСУ.