Подполье сообщило об ударах по спецназу ВСУ в Полтавской области
Удары нанесены по обученному в Британии спецназу ВСУ в Полтавской области
В Полтавской и Сумской областях были нанесены удары по подразделениям ВСУ, среди которых оказался спецназ, прошедший обучение в Британии.
Удары были нанесены по военной инфраструктуре в Полтавской области, которая использовалась украинским спецназом, прошедшим подготовку в Британии, передает РИА «Новости».
По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удары пришлись по «модному спецназу», тренировавшемуся за рубежом. Он подчеркнул, что атаки были точечными и направлены именно на эти подразделения.
Кроме того, по информации того же источника, удары были зафиксированы и в Сумской области. Лебедев со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в районах Сум и Конотопа утром 27-го и в ночь на 28 октября. По его словам, подтверждены прилеты по местам дислокации подразделений ВСУ с бронетехникой.
