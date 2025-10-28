Удары нанесены по обученному в Британии спецназу ВСУ в Полтавской области

Tекст: Мария Иванова

Удары были нанесены по военной инфраструктуре в Полтавской области, которая использовалась украинским спецназом, прошедшим подготовку в Британии, передает РИА «Новости».

По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удары пришлись по «модному спецназу», тренировавшемуся за рубежом. Он подчеркнул, что атаки были точечными и направлены именно на эти подразделения.

Кроме того, по информации того же источника, удары были зафиксированы и в Сумской области. Лебедев со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в районах Сум и Конотопа утром 27-го и в ночь на 28 октября. По его словам, подтверждены прилеты по местам дислокации подразделений ВСУ с бронетехникой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранееВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ.

Подполье сообщало об эффективных ударах по тылу ВСУ.

В минувшие выходные сильная серия взрывов повлекла детонацию склада вооружения, уничтожение нефтебазы и складов ВСУ на важном железнодорожном узле в Кировоградской области.