Взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ в Кировоградской области

Взрывы уничтожили нефтебазу и склады вооружения ВСУ в Кировоградской области
Сильная серия взрывов повлекла детонацию склада вооружения и уничтожение нефтебазы и складов ВСУ на важном железнодорожном узле в Кировоградской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
В Кировоградской области на Украине произошла серия взрывов на объектах ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.
По словам Лебедева, в результате около 20 взрывов началась мощная детонация на складе с вооружением ВСУ.
Он отметил: «Было около 20 взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения ВСУ. Помимо этого известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь».
Также Лебедев уточнил, что пораженный склад размещался на железнодорожном узле, который соединяет Причерноморье с восточными территориями Украины. По предварительным данным, атака привела к серьезным перебоям с энергоснабжением и связью в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе подполье сообщило о разгроме группы ВСУ, готовившей атаку через Днепр в районе Камышан.
На Днепродзержинской ГЭС произошли взрывы в хранилище ПВО.
Подполье также рассказало о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом.