  • Новость часаПВО ночью сбила более 120 беспилотников над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия нашла ответ на отмену Украиной Пушкина и Бородинской битвы
    Нидерланды призвали ЕС «скопировать» санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    3 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    3 комментария
    25 октября 2025, 09:41 • Новости дня

    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ в Кировоградской области

    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады вооружения ВСУ в Кировоградской области

    Tекст: Мария Иванова

    Сильная серия взрывов повлекла детонацию склада вооружения и уничтожение нефтебазы и складов ВСУ на важном железнодорожном узле в Кировоградской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Кировоградской области на Украине произошла серия взрывов на объектах ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По словам Лебедева, в результате около 20 взрывов началась мощная детонация на складе с вооружением ВСУ.

    Он отметил: «Было около 20 взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения ВСУ. Помимо этого известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь».

    Также Лебедев уточнил, что пораженный склад размещался на железнодорожном узле, который соединяет Причерноморье с восточными территориями Украины. По предварительным данным, атака привела к серьезным перебоям с энергоснабжением и связью в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе подполье сообщило о разгроме группы ВСУ, готовившей атаку через Днепр в районе Камышан.

    На Днепродзержинской ГЭС произошли взрывы в хранилище ПВО.

    Подполье также рассказало о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом.

    24 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певице Алле Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Дипломат предложила отправить эту книгу Пугачевой и всем уехавшим из России, чтобы они «открыли глаза» и узнали правду о происходящем, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что обладатели европейских паспортов имеют привычку комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

    «Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

    Дипломат указала, что уехавшие из России граждане часто учат оставшихся, при этом основываясь на информации западных медиа. Она призвала их обратиться к опыту тех, кто уехал с Европы в Донбасс ради спасения других людей, а не собственной выгоды. По словам Захаровой, Бертолази провел в Донбассе 11 лет и описал увиденное в своей книге, в отличие от европейских политиков, которые не знают ситуацию изнутри.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Комментарии (13)
    24 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

    Politico: Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance /SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время личных переговоров на фоне событий в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский выдвинул канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу особые требования, касающиеся поддержки обороны Украины, пишет издание Politico.

    Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с так называемыми особыми просьбами о помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, передает РИА «Новости».

    По данным источника, встреча лидеров была посвящена обсуждению последних событий в Вашингтоне и рассматриваемым американским планам по Украине. В результате разговора Зеленский высказал просьбы, которые затрагивали вопросы оборонного потенциала Украины. Точные детали требований или тип необходимой поддержки не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала действия правительства Германии по вопросу поддержки Украины.

    Между тем Зеленский планирует обсудить дальнейшую помощь с европейскими лидерами после провальных переговоров с Дональдом Трампом.

    В то же время Мерц заявил, что визит Зеленского в США не принес ожидаемых результатов.

    Комментарии (3)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Комментарии (5)
    24 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    Российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска освободили Бологовку в Харьковской области, Дроновку и Проминь в Донецкой народной республике (ДНР) и Першотравневое в Днепропетровской области. Всего же за прошедшую неделю освобождены десять населенных пунктов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Плещеевку и Дроновку в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и спецназначения.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1485 военнослужащих, шесть танков, 20 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада с боеприпасами и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» в результате активных действий освободили Проминь, Чунишино, Ленино в ДНР, а также Ивановку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник за прошедшую неделю потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 бронемашин и 41 артиллерийское орудие, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, центра сил спецопераций ГУР Украины и погранотряда погранслужбы Украины.

    А на Харьковском направлении освобождена Бологовка. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1375 военнослужащих, восемь бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии и пусковая установка американской РСЗО HIMARS. Уничтожены пять станций РЭБ, 33 склада боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 1610 военнослужащих, четыре танка, 20 бронемашин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада с боеприпасами, 54 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Полтавка и Павловка в Запорожской области и Першотравневое в Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, два склада матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, два танка, пять бронемашин и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций РЭБ, 12 складов боеприпасов, матсредств и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось, что российские войска освободили Дроновку на севере ДНР.

    До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    А ранее на этой неделе российские войска освободили Ленино в ДНР.

    Комментарии (3)
    24 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Макрон пообещал оперативно поставить Украине истребители Mirage и ракеты Aster
    Макрон пообещал оперативно поставить Украине истребители Mirage и ракеты Aster
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский президент Эммануэль Макрон объявил о планах по отправке новых истребителей Mirage для Украины.

    Выступая на встрече «коалиции желающих», Макрон подчеркнул: «Я хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, осуществим новые программы обучения и поставим дополнительные Mirage». При этом Макрон не уточнил, сколько истребителей будет передано Киеву, передает «Интерфакс».

    Глава Франции также сообщил о намерении союзников страны принять дополнительные меры в поддержку украинской стороны. В числе таких мер называются расширение поставок вооружений и запуск новых программ по обучению украинских военных.

    Mirage 2000 – многофункциональный истребитель, который стоит на вооружении с 1984 года и используется несколькими государствами, а его экспортная версия Mirage 2000-5 отличается усовершенствованной электроникой и вооружением.

    Зенитно-ракетный комплекс «Aster» представляет собой многоцелевая систему противовоздушной обороны, созданную для применения как на суше, так и на военно-морских платформах. Главным элементом комплекса выступают ракеты семейства Aster-15 и Aster-30. Они предназначены для уничтожения всего спектра современных угроз с воздуха – от низколетящих противокорабельных и крылатых ракет до баллистических целей, беспилотников, самолетов и вертолетов. Одним из ключевых преимуществ ракет Aster является их способность поражать приоритетные цели методом прямого попадания «hit-to-kill».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция переходит на военные рельсы и усиливает курс на эскалацию конфликта на Украине, сопровождая процесс милитаризацией экономики. Джеффри Сакс обвинил лидеров Франции, Германии и Британии в провале и утрате доверия среди населения.

    Комментарии (6)
    24 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России с 18 по 24 октября ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за неделю сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиабомб, 15 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1441 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 178 беспилотников, 633 ЗРК, 25 644 танка и других бронемашин, 1605 боевых машин РСЗО, 30 751 орудие полевой артиллерии и минометов, 44 733 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.

    За день до этого сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    Также на неделе ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    Комментарии (6)
    24 октября 2025, 14:36 • Новости дня
    В поезде на Украине взорвалась граната, погибли пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поезде на станции Овруч в Житомирской области произошел подрыв гранаты, погибли пять человек, еще двое получили ранения, гранату взорвал мужчина.

    Подрыв произошел в тот момент, когда сотрудники пытались задержать злоумышленника, он находился в розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу и полицию.

    Погибли пятеро, два человека получили ранения.

    Среди погибших есть сотрудники погранслужбы, гражданские и военные. Пресс-офицер полиции Житомирской области Иванна Силецкая пояснила, что гранату взорвал 23-летний житель Харькова, ранее пытавшийся незаконно пересечь границу.

    Сам злоумышленник скончался в машине скорой помощи.

    В полиции пояснили, что от ранений умерли три женщины, в том числе сотрудник погранслужбы, пострадали 12 человек, все они госпитализированы.

    В начале октября в одном из жилых домов в Киеве произошел взрыв, погиб 41-летний мужчина, пострадал его 65-летний отец. Взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства.

    В марте в Днепропетровской области Украины депутат заложил противотанковую мину у входа в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    В декабре 2023 года на Украине депутат сельсовета Сергей Батрин взорвал три гранаты в ходе заседания. В результате подрыва гранат 26 человек получили ранения.

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине

    Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация мирной «сделки» по Украине будет возможна лишь при условии устранения британского влияния и при формировании сбалансированных ожиданий, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    Он добавил, что публичная риторика противников России часто строится на нереалистичных сценариях завершения конфликта, что мешает продуктивным переговорам. Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что идет поиск дипломатических путей урегулирования и взаимоприемлемых компромиссов, передает ТАСС.

    «Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: «Нет, Россия должна полностью вывести войска». И тем самым они заранее обрекают это на провал», – добавил Дмитриев.

    Особое внимание Дмитриев уделил вкладу первой леди США Мелании Трамп, отметив, что она сыграла значимую, сбалансированную роль в возвращении восьми детей к своим семьям, в том числе одной русской девочки с Украины. Он подчеркнул, что реальные масштабы проблемы значительно ниже, чем сообщает ряд СМИ. По словам главы РФПИ, Мелания Трамп внесла вклад и в прозрачность этого вопроса, несмотря на большое количество некорректных данных.

    «Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания», – добавил глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США. Дмитриев заявил о попытках Евросоюза сорвать диалог между Россией и США. Он также пообещал проинформировать США о затягивании переговоров со стороны Украины.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала антироссийское заявление Киева о якобы «оскорблении» Устава ООН, сообщают информационные агентства.

    Проведение заседания Совбеза российской стороной в заявлении было названо «оскорблением Устава» ООН, передает РИА «Новости».

    Заявление было оглашено перед заседанием Совбеза. К нему присоединились более 40 стран, включая государства ЕС, Британию, Канаду, Австралию, Японию и ряд стран Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США уже не в первый раз отказались поддержать в ООН совместные антироссийские заявления Украины и ее союзников.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 01:08 • Новости дня
    Опасность атаки БПЛА объявлена в Петербурге
    Опасность атаки БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил главк МЧС по городу.

    Ведомство со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщило: «Внимание всем! Воздушная тревога, опасность атаки БПЛА!». В МЧС призвали уйти с улиц и открытых пространств. Также подчеркивается, что нельзя поднимать и осматривать незнакомые предметы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО за пять часов сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 02:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал вопросы, которые нужно решить для урегулирования на Украине

    Дмитриев: В задаче урегулирования конфликта на Украине всего несколько элементов

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины – заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в интервью Fox News заявил, что есть «всего несколько элементов». «Один из них – это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: «Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он напомнил, что территориальная проблема связана с русским населением, подвергавшимся атакам со стороны украинских сил, «еще до начала» российской специальной военной операции. Также есть «вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России».

    Дмитриев выразил надежду, что при достижении компромисса по этим вопросам итоговое решение может быть принято «в достаточно короткие сроки». Он подчеркнул, что Россия нацелена на дипломатическое, скорое и обоюдовыгодное разрешение ситуации, но только при учете интересов российской стороны.

    В беседе с телеканалом CNN, Дмитриев заявил, что саммит Россия – США «состоится, но, вероятно, позже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США в ходе визита.

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 04:27 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до шести

    Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве шестого беспилотника за ночь

    Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до шести
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение ночи системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, которые приближались к Москве, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    По словам Собянина, силами ПВО был «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву». Позднее мэр сообщил в Telegram, что были уничтожены еще два вражеских БПЛА. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона. Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников силами ПВО.

    В Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко также сообщил о ликвидации БПЛА силами ПВО. В Воронежской области силы ПВО сбили не менее четырех беспилотников.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 02:42 • Новости дня
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Ленинградской области
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА в Ленинградской области.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Указывается, что на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    Дрозденко сообщил в Telegram, что ПВО работает в Тосненском и Киришском районах Ленинградской области, сбито несколько БПЛА, никто не пострадал, разрушений нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опасность атаки БПЛА былв объявлена в Петербурге и Ленинградской области. В пятницу утром на подлете к Москве также сбили дроны.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    ПВО ночью сбила более 120 беспилотников над регионами России
    ПВО ночью сбила более 120 беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, 20 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, 19 – над Волгоградской, 17 – над Брянской.

    Кроме того, ПВО сбила 12 беспилотников над Калужской областью, 11 – над Смоленской, по девять – над Белгородской областью и Московским регионом, семь из них летели в направлении Москвы. По восемь дронов были уничтожены над Воронежской и Ленинградской областями.

    По данным Минобороны, еще по два беспилотника сбиты над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, по одному – над Тверской и Тульской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Ярославля, а также аэропорта Калуги.

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 07:31 • Новости дня
    Французский генерал заявил о готовности Парижа развернуть войска на Украине

    Генерал Шилль: Франция готова развернуть войска на Украине в 2026 году

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные при необходимости готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году, заявил начальник штаба Сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль.

    «Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если в этом будет необходимость для поддержки Украины», – приводит слова генерала РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Он подчеркнул, что 2026 год станет «годом коалиций». Генерал в качестве примера подобных инициатив упомянул предстоящие военные учения «Орион-26».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при прекращении огня. Франция уже неоднократно поднимала вопрос о размещении европейских войск на Украине. При этом Макрон высказался против отправки крупных военных сил.

    МИД России отметил неприемлемость сценария с размещением на Украине воинского контингента НАТО, предупреждая о риске непредсказуемых последствий.

    Комментарии (6)
    Главное
    Дмитриев назвал вопросы, которые нужно решить для урегулирования на Украине
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН
    Французский генерал заявил о готовности Парижа развернуть войска на Украине
    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    Ставридис предложил использовать для Украины схему «гарантий» НАТО для Косово
    Глава МВД Колумбии Бенедетти написал «Gringos, go home» в ответ на санкции США

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нашла ответ на отмену Украиной Пушкина и Бородинской битвы

    РВИО предложило вернуть исторические названия украинским городам на российских картах, в учебниках и СМИ. Историки называют это закономерной реакцией на политику официального Киева по «декоммунизации» и «дерусификации». Пока речь идет о четырех населенных пунктах, но в будущем список расширят. Как будет работать этот механизм на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем рискует Норвегия при подрыве последних соглашений с Россией

    Норвегия поставила под угрозу одно из последних экономических соглашений, до последнего времени соблюдавшихся между Россией и Западом, – договор о добыче рыбных ресурсов в Норвежском и Баренцевом морях. Почему Осло решился на этот шаг и какие последствия он будет иметь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации