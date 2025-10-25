Взрывы уничтожили нефтебазу и склады вооружения ВСУ в Кировоградской области

Tекст: Мария Иванова

В Кировоградской области на Украине произошла серия взрывов на объектах ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, в результате около 20 взрывов началась мощная детонация на складе с вооружением ВСУ.

Он отметил: «Было около 20 взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения ВСУ. Помимо этого известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь».

Также Лебедев уточнил, что пораженный склад размещался на железнодорожном узле, который соединяет Причерноморье с восточными территориями Украины. По предварительным данным, атака привела к серьезным перебоям с энергоснабжением и связью в регионе.

