    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    22 октября 2025, 10:06 • Новости дня

    Подполье: В хранилище ПВО на ГЭС в Днепродзержинске произошли взрывы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью на гидроэлектростанции в Днепродзержинске, подконтрольном киевскому режиму, прогремели взрывы, после них наблюдался столб дыма и слышалась вторичная детонация, там хранились системы ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Утром над ГЭС был виден мощный столб дыма, а в районе станции слышалась вторичная детонация, указал Лебедев РИА «Новости».

    По его словам, свет в городе не отключался. Сама плотина перекрыта с 2022 года. Лебедев отметил, что на территории ГЭС размещались позиции ПВО и военные ВСУ.

    Жители Днепропетровской области рассказали о множественных ударах по промышленным и логистическим узлам в Каменском и Павлограде. В результате этих атак возникли локальные пожары и перебои с электроэнергией.

    В Запорожской области, по информации Лебедева, уничтожена как минимум одна ракетная система ПВО ВСУ возле военного городка, где дислоцировался 12-й ракетно-зенитный дивизион.

    Также был нанесен удар по аэропорту Запорожье, который использовался военными для запуска БПЛА и как аэродром «подскока».

    Ранее в городе Конотопе в Сумской области произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу. Также в среду в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения подачи электроэнергии.

    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    22 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    @ Evgen Kotenko/Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экстренные отключения подачи электроэнергии начались в украинской столице и Киевской области, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

    В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения подачи электричества, сообщили в ДТЭК, передает РИА «Новости».

    До этого отключения света происходили в Сумской и Полтавской областях.

    Ранее сообщалось, что в городе Конотоп в Сумской области произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу.

    Во вторник в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры в городе Славутич в Киевской области полностью прекращалась подача электричества.

    22 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    21 октября 2025, 13:55 • Новости дня
    Лавров: У призывающей к перемирию на Украине Европы «шапка сгорела»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перефразировал пословицу о воре и шапке, чтобы охарактеризовать позицию европейских стран по перемирию на Украине.

    По словам Лаврова, после отказа Запада от риторики о «стратегическом поражении» России, ряд европейских лидеров, включая Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Урсулу фон дер Ляйен, начали настаивать на немедленном прекращении огня, передает ТАСС.

    Глава МИД РФ заявил: «То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно». Он уточнил, что, по мнению Парижа, прекращение огня должно произойти без предварительных условий, включая возможность для Запада продолжать поставки вооружений Киеву.

    Лавров подчеркнул, что подобное перемирие, по его мнению, даст киевскому режиму время для новой военной поддержки со стороны Запада и позволит продолжать террористические действия, в том числе удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям на территории России, а также диверсии, подобные взрывам на «Северных потоках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейские страны не поддерживают мирные инициативы и способствуют продолжению конфликта на Украине.

    Песков также подчеркнул, что разногласия в заявлениях украинских властей мешают достижению мира и затрудняют переговорный процесс.

    21 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинская чемпионка мира Белинская выразила неприязнь к россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алла Белинская рассказала о своих ощущениях от встречи с российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, прошедшего в Словакии.

    По словам Белинской, она настраивалась исключительно на победу и принципиально не планировала жать руку сопернице из России, передает Ura.Ru со ссылкой на Sport24.

    «Настраивалась только на победу. И ни в коем случае не жать руку. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», – заявила Белинская, комментируя свои соревнования в 2025 году.

    В интервью она также подчеркнула, что между украинскими и российскими спортсменами на турнире не было попыток завести разговор или наладить контакт. Белинская добавила, что представители России не пытались общаться с украинцами, и она считает это положительным моментом.

    Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду.

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

    22 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Reuters: Россия направила США ноту с условиями мира по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва якобы изложила свои требования по мирному соглашению с Украиной в неофициальном меморандуме, переданном американской стороне и касающемся статуса Донбасса, сообщают информационные агентства.

    Россия направила Соединенным Штатам дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщили два неназванных американских чиновника Reuters, передает «Газета.Ru».

    Речь идет о документе в формате non-paper, то есть неофициальном дипломатическом меморандуме, который был передан американской стороне.

    В этом документе Москва подтвердила свои предыдущие требования, в числе которых фигурирует установление контроля над всей территорией Донбасса.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявлял об отсутствии скорых поставок киевскому режиму ракет Tomahawk.

    Также пресса указывала, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять российские условия.

    21 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    @ Pou/ROPI/Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит, пишет газета Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Украина не должна ожидать поставок дальнобойных ракет Tomahawk (Томагавк) в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    В публикации издания подчеркивается, что Трамп прямо заявил Зеленскому: «Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk на Украину.

    Российская сторона учитывает заявления США по поставкам этих ракет и использует их в своей работе.

    После продолжительного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления на США по вопросу о ракетах Tomahawk.

    21 октября 2025, 23:18 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук представил доказательства преступлений Зеленского в Лондоне

    Tекст: Денис Тельманов

    В Высоком суде Лондона депутат Артем Дмитрук заявил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны режима Владимира Зеленского, представив соответствующие доказательства.

    Судебное заседание по делу об экстрадиции депутата Верховной рады Артема Дмитрука прошло в Лондоне, передает ТАСС. Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, представил суду доказательства преступлений режима Владимира Зеленского.

    В своем телеграм-канале парламентарий подчеркнул: «Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне – мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского».

    По его словам, ключевым моментом заседания стали заявления независимых экспертов, которые открыто охарактеризовали происходящее на Украине.

    Дмитрук отметил, что суд касается не только его дела, а всей системы, построенной Зеленским и его окружением. По мнению депутата, режим организовал самые масштабные репрессии против украинцев, в том числе верующих, духовенства и членов Украинской православной церкви.

    Особую значимость Дмитрук придал тому, что доказательства были озвучены именно в Высоком суде Лондона. Он также заявил: «Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине сформирована система устранения неугодных журналистов, политиков и общественных деятелей. Украинские мужчины платят десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт. Артем Дмитрук указал на существование награды в размере 300 тыс. долларов за его убийство, отмечая практику политических убийств в стране.

    21 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия обсуждает предоставление Киеву нового кредита за счет доходов от замороженных российских активов, не предусматривая их конфискацию, заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

    «Это предложение не содержит конфискацию российских активов», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Домбровскис отметил, что Канада и Британия уже выразили готовность присоединиться к инициативе ЕК и использовать замороженные на их территории российские суверенные активы для финансирования кредита Киеву.

    Ведутся аналогичные переговоры с другими странами G7, где также находятся российские средства.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.

    21 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Мема: Зеленский получил приказ сорвать мирный процесс перед саммитом в Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии главе Украины могут дать указание приостановить мирные переговоры, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России, что Владимир Зеленский получит указание сорвать процесс по урегулированию украинского конфликта перед возможной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

    Мема отмечает, что Зеленский перед саммитом намерен посетить Лондон. «Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как сделали в 2022 году? С наибольшей вероятностью», – заявил финский политик.

    По его словам, вероятность подобного сценария крайне высока, учитывая прошлый опыт давления британских властей на украинское руководство. Мема считает, что Запад может повторить попытку заблокировать любые мирные инициативы, чтобы повлиять на исход переговоров между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что формат и детали возможного саммита в Будапеште, где могут встретиться президенты России и США, пока не проработаны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    При этом Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта.

    21 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Оборот взломанного маркетплейса БПЛА ВСУ превысил 2,1 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финансовый оборот маркетплейса беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.

    Такой объем средств был выявлен после того, как российские хакеры из группировки KillNet взломали внутренние системы площадки, передает РИА «Новости».

    Согласно статистике, оборот маркетплейса за текущий год достиг 82 млрд гривен, что эквивалентно более чем 2 млрд долларов. В результате хакерской атаки KillNet также получили доступ к техническим характеристикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, используемых ВСУ, а также к адресам поставок по всей Украине.

    В августе KillNet раскрыли детали взлома базы Генштаба ВСУ. Российские хакеры опубликовали базу данных Генштаба украинских вооруженных сил с информацией о потерях. В базе содержатся данные о 1,7 млн потерь украинской стороны за время спецоперации на Украине.

    21 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Рада одобрила увеличение оборонных расходов почти на 8 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Украины принял решение увеличить оборонные расходы на текущий год на 325 миллиардов гривен (7,78 млрд долларов), часть которых планируется покрыть доходами от замороженных российских активов.

    Парламент Украины поддержал изменения в государственный бюджет, предусматривающие увеличение расходов на оборону на 325 млрд гривен, сообщает РИА «Новости».

    О решении сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что за принятие поправок в целом проголосовали 297 депутатов. Железняк подчеркнул, что правительство активно лоббировало изменения, чтобы избежать задержек с выплатой зарплат военным.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что значительную часть дополнительных расходов Украина намерена покрыть за счет доходов от замороженных активов России, а также за счет еще не полученных шести миллиардов евро от Евросоюза. Законопроект был поддержан в ускоренном порядке, чтобы его мог немедленно подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и отправить на утверждение Владимиру Зеленскому.

    В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на западную помощь. В 2024 году дефицит бюджета составил 43,9 миллиарда долларов, а проект бюджета на 2025 год уже дважды корректировался в сторону увеличения военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства рассматривают возможность выделения Киеву 6 млрд евро за счет дохода от замороженных российских активов. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что решение по этому вопросу планируют принять в ускоренном порядке.

    21 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Экс-главу «Молодого театра» в Киеве обвинили в насилии над студентками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший директор «Молодого театра» в Киеве систематически совершал сексуальное насилие над студентками с 2017 года, сообщил офис генерального прокурора Украины.

    С 2017 года подозреваемый, используя служебное положение и авторитет в театральной сфере, склонял студенток к интимным отношениям без их согласия и применял сексуальное насилие, сообщили в офисе, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении имя подозреваемого не раскрывается, однако по данным СМИ, речь идет об Андрее Билоусе.

    В сообщении отмечается, что действия подозреваемого носили систематический характер. Следствие продолжается, дополнительные детали не раскрываются.

    Ранее украинского боевика Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению в России за изнасилование и убийство женщины, а также за расправу над мужчиной в одном из сел в Курской области.

    22 октября 2025, 03:02 • Новости дня
    Одесское подполье заявили о росте числа последователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит», отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала?

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу.

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня.

    Талибан-сан встала во главу Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

