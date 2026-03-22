Герой России Палазник рассказал о падении качества украинской пехоты
Качество украинской пехоты упало, так как сейчас она состоит из «бусифицированных» украинцев, сообщил военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник.
Палазник рассказал, что качество украинской пехоты значительно снизилось, поскольку сейчас она состоит из так называемых «бусифицированных» украинцев, передает ТАСС. «Качество пехоты [армии Украины], конечно, упало. Русскую военную машину не остановить, и перемалывание их идет очень сильное. Пехота их – бусифицированные граждане Украины», – отметил он.
Палазник также сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский существенно занижает реальные потери вооружённых сил Украины. По его словам, заявления о 50 тыс. потерь за весь период спецоперации далеки от действительности, и украинские военные продолжают нести существенные потери.
При этом он признал, что среди украинских военных сохраняются профессиональные специалисты, однако, по его мнению, в плане подготовки и эффективности украинская пехота уступает российским штурмовым подразделениям.
Палазник добавил, что в рядах украинских вооружённых формирований по-прежнему есть иностранные наёмники. Он рассказал, что лично встречался с польскими наёмниками как в 2022, так и в 2024 году, на волчанском направлении. По его словам, наёмники случайно попали на подразделение РВСН, где были быстро задержаны и обезврежены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Александр Бородай заявил о резком снижении количества иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Украинские военкоматы привлекли боевиков из Польши и Румынии к насильственному захвату мужчин на приграничных территориях. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о практике уничтожения тел погибших иностранцев для сокрытия реальных потерь.