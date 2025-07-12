Tекст: Дмитрий Зубарев

Общее число иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения заметно сократилось в 2025 году, заявил командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил, депутат Госдумы Александр Бородай, передает ТАСС. По его словам, снижение связано с неготовностью иностранцев воевать в условиях больших потерь.

Бородай отметил, что в 2022–2023 годах среди наемников фиксировали представителей Колумбии и других стран Латинской Америки, однако основная часть была гражданами стран НАТО, которые на Украине получали боевой опыт. Он подчеркнул: «Особенно много было поляков, которые участвовали прям крупными подразделениями. Но сейчас их, естественно, стало очень мало, потому что все эти организмы несли существенные потери в живой силе».

Депутат также добавил, что несмотря на сокращение числа иностранных наемников, на Украине все еще остается мобилизационный резерв для пополнения армии, однако этот резерв, по его словам, отличается низким качеством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, которые оставили украинские боевики и иностранные наемники. В апреле стало известно о пропаже эстонского наемника на Украине. В июне эстонский наемник, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском.