Посольство США предупредило о возможном закрытии неба в Саудовской Аравии

Tекст: Вера Басилая

Американским гражданам рекомендовали заранее уточнять статус вылета непосредственно у авиакомпаний и в аэропортах, передает РИА «Новости».

«Из-за сохраняющейся напряженной обстановки в Саудовской Аравии и угроз в адрес аэропортов и воздушного пространства страны посольство США призвало американских граждан соблюдать повышенную осторожность», – говорится в заявлении дипмиссии.

Также американцам рекомендовано не приближаться к границе с Йеменом. Правительственным сотрудникам запрещены поездки в пределах 32 км от приграничной зоны, а для посещения некоторых провинций требуется специальное разрешение.

Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

В понедельник йеменские повстанцы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства.



