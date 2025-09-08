Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Лавров поинтересовался наличием лабубу на саммите ШОС
Во время посещения одной из выставок на саммите ШОС глава МИД России Сергей Лавров поинтересовался наличием игрушки лабубу в составе экспозиции.
Во время осмотра экспозиции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава МИД России Сергей Лавров осмотрел стенд, где выставлялись различные фигурки, в том числе матрешки.
«А где лабубу?» – поинтересовался Лавров.
«Лабубу» – популярная коллекционная игрушка в виде забавного зубастого монстрика.
Игрушку придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг, а выпускает бренд Popmart. За последние годы фигурки «Лабубу» обрели мировую известность, став объектом коллекционирования и интернет-трендом. На российском рынке фигурки стоят значительно дороже, чем в Азии, что дополнительно подогревает интерес коллекционеров.
Ранее на выставке в Петербурге в рамках ПМЭФ показали коллекцию «Лабубу» в образах российских первых лиц, среди которых были Набиуллина, Песков, Лавров и Медведев.
Основатель Pop Mart Ван Нин вошел в сотню самых состоятельных людей мира, увеличив свой капитал с начала года на 18,8 млрд долларов.
Во втором квартале года производитель лабубу Pop Mart занял четвертое место по числу зарубежных заказов среди россиян с долей 2,7% рынка, опередив Apple и Uniqlo.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активизировать работу по созданию оригинальных российских товаров, способных стать модными на мировом рынке.