Матвиенко призвала создать российского конкурента Лабубу

Tекст: Валерия Городецкая

В пример она привела китайскую куклу Лабубу, отметив: «Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», передает ТАСС.

«Ну где наши? Вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире», - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что в России много талантливых людей, способных создавать востребованные продукты, и им нужна поддержка для выхода на международный рынок. Матвиенко добавила, что матрешки сегодня уже не удивляют покупателей и требуется «продвинутый, новый, креативный продукт», который стал бы популярен в мире.

Куклу Лабубу придумал уроженец Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. С 2019 года Pop Mart выпускает Лабубу более чем в 300 вариантах.

Ранее игрушку Лабубу назвали воплощением древнего демона Пазузу.

В июне на выставке в Петербурге посетителям показали коллекцию «Лабубу» в образах российских первых лиц, среди которых оказались Набиуллина, Песков, Лавров и Медведев.