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    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    Немецкий военный эксперт сказал, сколько просуществует ПВО Украины без помощи США
    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
    КПРФ сменила название
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 06:45 • Новости дня

    Игрушку Лабубу назвали воплощением древнего демона Пазузу

    Игрушку Лабубу назвали воплощением древнего зла Пазузу

    Игрушку Лабубу назвали воплощением древнего демона Пазузу
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Плюшевая игрушка Лабубу (Labubu) с кроличьими ушами и зубастой улыбкой могла быть вдохновлена древним демоном из месопотамской мифологии Пазузу, о котором некоторые вспомнят по фильму «Изгоняющий дьявола».

    Пазузу наиболее известен как злобная сила, которая овладела Риган Терезой МакНил в фильме ужасов 1973 года «Изгоняющий дьявола». Интернет-детективы указывают на широкую улыбку и острые зубы Лабубу, отмечая сходство с изображениями Пазузу в древних артефактах, пишет Daily Mail.

    Эти заявления вызвали бурю в TikTok, и пользователи предположили, что даже  Библия предостерегает от Лабубу.

    «Есть стих, в котором говорится, что Сатана принимает вид ангела света», – написал один пользователь, ссылаясь на послание 2 Коринфянам 11:14.

    Некоторые верующие даже стали обрызгивать своих кукол Лабубу святой водой, чтобы очистить от любого зла.

    При этом компания-производитель игрушек Pop Mart настаивает, что Лабубу вдохновлены существом в скандинавском стиле из детской книги, также называемым Лабубу.

    Ким Кардашьян недавно продемонстрировала свою коллекцию Лабубу в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), показав 10 кукол, расположенных в два аккуратных ряда. Ее сын Сэйнт ненадолго завладел ее аккаунтом, умоляя Pop Mart отправить ему гигантского Лабубу и «несколько радужных зубов». Певица Рианна также была замечена с розовым Лабубу, прикрепленным к сумочке.

    Теория заговора набрала обороты в Интернете, и пользователь TikTok YouWontBelieveMe выпустил предупреждение: «Если у вас дома есть одна из них, будьте осторожны. Эти куклы порабощают вас, и люди говорят, что они несут демоническую энергию».

    Пользователь утверждал, что демон Пазузу известен тем, что приносит хаос, из-за которого владельцы игрушек якобы слышат голоса, видят кошмары и просыпаются с необъяснимыми царапинами.

    Теория также распространилась на Reddit, где некоторые пользователи пытаются продать своих «одержимых Лабубу».

    Один из пользователей Reddit написал: «Кто-нибудь хочет купить возможно одержимого Лабубу? Моему парню приснился кошмар о том, что мой Лабубу открыл глаза и спрятался в моей сумочке. Я отмахнулась от этого, но теперь я не так уверена».

    Пользователь добавила, что она и ее парень начали слышать странный шепот и хихиканье.

    Однако нет никаких доказательств того, что куклы Лабубу могут издавать звуки или связаны с паранормальной активностью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Иркутска россиянина с 282 упаковками игрушек Labubu, прибывшими из Пекина.

    Между тем в Госдуме призвали не принимать поспешных решений по запрету игрушек Labubu.

    При этом New York Times назвала уродливую плюшевую игрушку эффективным оружием Китая для завоевания мира.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    6 июля 2025, 12:48 • Новости дня
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский десант не появлялся и не появится в Одессе.

    Зеленский сообщил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в день Военно-морских сил Украины, который отмечается 6 июля, передает Газета.Ru.

    Он напомнил также об уничтожении крейсера «Москва» и подчеркнул, что «остров Змеиный под контролем Украины». По его словам, эти факты свидетельствуют о том, что украинский флот и силы обороны продолжают защищать территорию страны.

    В пятницу Зеленский сообщил, что по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

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    6 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске Харьковской области

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные изолировали крупную украинскую группировку, лишив противника снабжения в районе Купянска и установив контроль над Соболевкой, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    Российские силы перерезают ключевые логистические маршруты противника в районе Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев, передает ТАСС. Он уточнил, что населенный пункт Соболевка перешел под контроль ВС РФ и теперь от него до окраин Купянска осталось всего несколько километров.

    Ганчев в беседе с агентством заявил: «Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага. Ситуация для боевиков ВСУ критическая, тем не менее они огрызаются. Но мы верим в наших ребят и их победу».

    По словам Ганчева, после взятия Соболевки и Поддубного российские войска продолжают наступательные действия, что лишает украинские подразделения возможности эффективно организовать снабжение и переброску резервов в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» также уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом же направлении.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    6 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС

    Анпилогов: Сбой на Южно-Украинской АЭС мог произойти из-за американского топлива Westinghouse

    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев не проводит необходимые регламентные работы на Южно-Украинской АЭС, а также не имеет возможности продлить срок эксплуатации энергоблоков, которые уже выработали свой ресурс. Поэтому инциденты на станции будут происходить все чаще, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о сокрытии СБУ сбоя в работе ЮУАЭС.

    «Спаренные первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС уже выработали свой положенный ресурс и должны быть выведены из эксплуатации. Но Киеву недоступна процедура продления их срока службы, она очень дорогая и завязана на Росатом. Компания разрабатывала и проверяла эти комплексы на своих станциях», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Со временем оболочка реактора подвергается радиоактивным усталостным изменениям. В полостях скапливается инертный газ, из-за чего металл превращается в своеобразную губку и теряет свои конструкционные качества. Чтобы избежать этого, Росатом разработал процедуру термического отжига стенки реактора. Очевидно, Украина не заказывала эти процедуры продления срока и даже не инициировала проведение инспекций», – продолжил собеседник.

    «По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. При этом румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – продолжил спикер.

    «Есть и еще один момент, который мог стать причиной сбоя. ЮУАЭС была флагманом в тестировании топлива американской компании Westinghouse. Сейчас оно уже доведено до ума, но 20 лет назад все его недостатки проявлялись в работе станции. Кроме того, заклинивающиеся тепловыделяющие сборки, полученные от заокеанских коллег, украинские специалисты просто выбивали молотом из решеток. Этого делать категорически нельзя», – подчеркнул ученый.

    «Стоит напомнить, что из-за практически выведенной из строя тепловой генерации АЭС на Украине вынуждены работать с максимальной нагрузкой, чтобы не развалилась вся энергосистема. Все это делается за счет уменьшения количества регламентных работ и увеличение промежутков между ними. Это естественно тоже приводит к нештатным ситуация и сбоям», – добавил эксперт.

    «Думаю, в данном случае произошла авария на площадке, а не в самом реакторе, поскольку МАГАТЭ должно было бы сообщить о выбросе – его сразу засекли бы мониторинговые счетчики. Но если АЭС на Украине продолжат эксплуатировать подобным образом, то рано или поздно произойдет запроектная авария четвертой или пятой категории, а это уже будет второй Чернобыль или Фукусима», – предупредил аналитик.

    «Впрочем, на ЮУАЭС установлены блоки второго поколения с гермооболочками, чего не было, например, на Фукусиме. Поэтому по более оптимистичному сценарию, в случае аварии все вредные вещества останутся внутри, а реактор на долгие годы просто превратится в радиоактивный могильник. В общем, эксплуатацию Киевом АЭС еще нельзя назвать «обезьяной с гранатой», но ситуация к этому очень близка», – резюмировал собеседник.

    Ранее турецкое издание Aydinlik сообщило со ссылкой на внутренние документы Николаевского областного управления СБУ, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС в марте 2024 года. В документе говорится о «поврежденном реакторном оборудовании энергоблоков». Отказ произошел из-за «нарушения условий эксплуатации», указывается в письме.

    Благодаря сокрытию со стороны СБУ, этот инцидент не дошел до МАГАТЭ. В материале называется и причастный к утаиванию информации – полковник СБУ Андрей Семенюк.

    Неясно, были ли должностные лица МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли халатную неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник «передал информацию властям» о неисправности и что «инцидент не был включен в расследование».

    «Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, не было бы ничего удивительного, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические вопросы по АЭС», – пишет Aydinlik.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    6 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин вручил премии россиянам за помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве прошла церемония вручения премии «Все для Победы!», где отметили россиян, отличившихся поддержкой участников спецоперации и их семей.

    Президент России Владимир Путин вручил премии россиянам за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов, передает РИА «Новости». Награждение состоялось на форуме «Все для Победы», который организовал Народный фронт в Национальном центре «Россия».

    Путин особо отметил заслуги семьи Малий из Курахово. Супруги Игорь и Валентина, а также их сын Илья помогали жителям города: глава семьи на мопеде доставлял медикаменты и бинты тем, кто пострадал от обстрелов, охватив более 150 человек. Валентина создала пункт временного размещения для граждан, а Илья спас десятки человек при атаке дронов, отказавшись уходить в укрытие, пока всех не вывел в безопасное место. Кроме того, он занимается развозом воды по домам.

    Премию получила и Ольга Язева, которая шьет одежду для бойцов спецоперации. Язева – жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Материалы на одежду женщина покупает на пожертвования прихожан, а помогает ей около ста женщин-волонтеров.

    Отдельно президент отметил Ивана Солдатова, создателя уникального комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна». Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой как командир группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30, а теперь возглавляет работу по выпуску комплексов РЭБ, которые защищают Крым от налетов и подавляют навигацию вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» для участия в церемонии вручения премий и осмотра выставки.

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    6 июля 2025, 11:03 • Новости дня
    Bild: Противовоздушная оборона Украины без США исчезнет через неделю
    Bild: Противовоздушная оборона Украины без США исчезнет через неделю
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне возможного прекращения поставок вооружений из США Украина может полностью лишиться ПВО за одну неделю, сообщила газета Bild.

    Как сообщает Bild, немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене заявил, что поставки американских боеприпасов, особенно ракет к системам Patriot, имеют решающее значение для противовоздушной обороны Украины. «Без систем Patriot Украина полностью обречена. Если они будут сдержанно использовать ракеты HIMARS, то возможно им их хватит до сентября. В случае с Patriot очень многое зависит от натиска России. Если они будут поражать много целей, то весь запас систем может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев будет беззащитен», – отметил Тайнер.

    Эксперт подчеркнул, что в случае прекращения поставок ПВО Украины перестанет существовать в течение недели. Также он обратил внимание на неочевидное последствие нехватки ракет для Patriot: по его словам, украинские военные будут вынуждены отвести из Киева комплексы малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журнал The Spectator заявил, что США нашли самый быстрый способ добиться мира на Украине – прекратить поддержку Киева. Американская конгрессвумен предложила полностью прекратить военную помощь Киеву. Издание Bild сообщило, что Германия готова приобрести для Украины зенитные комплексы Patriot и ракеты к ним.

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    6 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин посетил Национальный центр «Россия» в пятый раз

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия», чтобы принять участие в церемонии вручения премий и посетить выставку.

    Президент России Владимир Путин в пятый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве, передает РИА «Новости». Как сообщается, глава государства осмотрел выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетним итогам работы Народного фронта, и принял участие в церемонии вручения премий за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов.

    Благотворительный фонд «Все для Победы!» был создан в 2022 году при участии военных корреспондентов для поддержки участников спецоперации и оказания гуманитарной помощи жителям новых российских регионов и приграничья. Фонд закупает технику и оборудование для бойцов за счет пожертвований граждан. За три года россияне перевели более 24 млрд рублей на нужды военнослужащих.

    Национальный центр «Россия» был создан указом президента для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ и открылся 4 ноября 2024 года. В разные месяцы Путин уже посещал центр в рамках форумов и мероприятий, включая съезд партии «Единая Россия» и заседание наблюдательного совета «Движения первых».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину. Центр стал важной площадкой для диалога и объединения страны. За семь месяцев экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий. В стенах центра прошло несколько сотен мероприятий, включая международные.

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    6 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасного и мирного будущего основной целью государства, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    Путин подчеркнул: «Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России», передает ТАСС.

    Он также добавил, что ради этой цели трудятся все, а участники спецоперации получают широкую поддержку общества. По словам президента, вооруженные силы, участники и ветераны СВО, их семьи ощущают «всеобщую, всенародную поддержку».

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Украинская АЭС столкнулась с серьезным сбоем в работе реактора из-за нарушения условий эксплуатации, однако инцидент был скрыт и не попал в отчет МАГАТЭ, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ.

    Турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что украинские власти скрыли информацию о сбое в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, передает РИА «Новости».

    Указано, что инцидент мог привести к катастрофе, однако данные о нем не были включены в официальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В документе утверждается, что полковник Андрей Семенюк, руководящий Южно-Украинским отделением СБУ, не позволил экспертам МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на станции.

    Секретная переписка также отмечает, что неисправность была вызвана нарушением условий эксплуатации, а поврежденные энергетические блоки представляли дополнительную угрозу.

    Газета подчеркивает, что инцидент был полностью скрыт СБУ и не попал в международные отчеты, что вызывает вопросы о степени осведомленности МАГАТЭ и возможной политической составляющей умолчания. Также отмечается, что поддержка Украины со стороны Запада могла повлиять на реакцию международных структур.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    6 июля 2025, 19:43 • Новости дня
    Пять аэропортов России временно прекратили обслуживание рейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять аэропортов России временно приостановили обслуживание рейсов, при этом ситуация остается под контролем благодаря координации авиапредприятий и железнодорожных операторов.

    О временной приостановке обслуживания рейсов в пяти российских аэропортах сообщила Росавиация, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. В список попали аэропорты Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское). Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, отмечается, что авиасистема справляется с вмешательством извне, а у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложных условиях.

    В Петербурге аэропорт Пулково к 18.00 по московскому времени работал с ограничениями, отменено 90 рейсов, еще 37 на вылет задерживались более двух часов. Для недопущения скопления людей в чистой зоне введены ограничения на доступ пассажиров. Между Москвой и Петербургом продолжают курсировать поезда, есть более 8 тысяч свободных мест, железнодорожники готовы добавить вагоны при необходимости.

    В аэропорту Шереметьево отменено 171 рейс, еще 56 задержаны на вылет более чем на два часа. Вечером планировалось выполнение 76 рейсов, при этом в терминале B наблюдаются скопления пассажиров из-за рейсов на Дальний Восток. Для сокращения очередей открыты все стойки регистрации, увеличено число сотрудников, отдельные стойки предназначены для родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями.

    В нижегородском аэропорту Чкалов (Стригино) отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на два часа. Усилены дежурные смены для оперативного оформления пассажиров. Между Нижним Новгородом и Москвой на поездах сохраняется примерно 9 тысяч свободных мест, их готовы увеличить при необходимости.

    Росавиация подчеркнула, что авиаперевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, касающиеся предоставления напитков, питания и размещения пассажиров в гостиницах, и решать спорные вопросы в пользу пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов и отменили 87 рейсов. Железнодорожные билеты на направлении Петербург – Москва полностью распродали.

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    6 июля 2025, 17:01 • Новости дня
    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС

    Захарова: На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!»

    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС
    @ @MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобили кортежа российской делегации, прибывшей в Рио-де-Жанейро на саммит БРИКС под руководством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, были украшены необычной надписью вместо стандартных номеров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    На фото, опубликованном Захаровой в ее Telegram-канале, видно, что на месте номерных знаков размещена подпись: «Мы – Россия! Мы – Лавров!».

    «Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем», – подписала фотографию Захарова.

    Напомним, в воскресенье Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи. МИД ранее объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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    6 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Взрыв прогремел в здании военкомата в Полтавской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области Украины прогремел взрыв во время объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание «Страна».

    На данный момент подробностей инцидента не сообщается. Местные органы власти не подтвердили факт взрыва в официальных источниках, передает ТАСС.

    В четверг внефракционный депутат Артем Дмитрук отметил, что украинские пользователи поддерживают атаки на территориальные центры комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтаве прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги. По сообщениям украинских СМИ, в центральной части Полтавы зафиксирован взрыв, в результате которого пострадало здание военкомата.

    Ранее были опубликованы кадры, на которых показаны последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины.

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    6 июля 2025, 10:34 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» заявили о запуске баллистической ракеты «Палестина 2» по аэропорту в Израиле.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует север Йемена, объявило о нанесении удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой, передает РИА «Новости». Представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье зафиксировала запуск ракеты из Йемена по территории страны. Позже израильские военные уточнили, что ракету удалось перехватить, она не достигла цели. Комментариев о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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    6 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    La Repubblica: Италия, Франция и Германия потребовали поддержки автопрома

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидеры Италии, Франции и Германии готовят письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом к конкретным мерам по увеличению инвестиций и поддержке автомобильного сектора.

    Как пишет La Repubblica, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже согласовали несколько целей, которые предложат Еврокомиссии в ближайшие недели. В их числе – поддержка автопрома при переходе к технологической нейтральности с использованием специальных финансовых инструментов, передает Politico.

    Дополнительно лидеры настаивают на необходимости инвестиций в инновации, оборону, освоение космоса и сдерживание роста цен на энергию. По информации издания, между участниками продолжаются споры по поводу поддержки электромобилей: Франция настаивает на включении стимулов для их развития, Германия более сдержанна в этом вопросе.

    Также, как отмечает издание, не решены разногласия относительно упоминания соглашения с Mercosur, которое может стать предметом переговоров.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено. В июне DPA указало, что промышленный сектор Германии столкнулся с потерей более 100 тыс. рабочих мест за последний год, сильнее всего пострадала автомобильная индустрия.

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    6 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Билеты на поезда Петербург – Москва полностью раскупили

    Tекст: Дарья Григоренко

    Железнодорожные билеты на направлении Петербург – Москва полностью распроданы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Отмечается, что вечером 5 июля в продаже оставалось только одно место на 6 июля: на поезд с отправлением в 23:30, класс СВ, стоимостью 21,3 тыс. рублей. В публикации подчеркивается: «На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются», передает РИА «Новости».

    В обратном направлении, из Москвы в Петербург, ситуация несколько лучше – билеты еще есть, но их количество быстро уменьшается. Рост спроса на железнодорожные перевозки связан с временными ограничениями, введенными 5 июля в аэропортах Пулково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

    Ранее Минтранс сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В петербургском Пулково задержали 36 рейсов, а отменили 87.

    Накануне в аэропорту Сочи произошли существенные перебои в расписании, там задержали десятки рейсов на прилет и вылет, включая направления в Москву.

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    6 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
    СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству выразила обеспокоенность задержаниями граждан России, включая журналистов, на территории Азербайджана и призвала к их освобождению.

    Постоянная комиссия Совета по правам человека при президенте России выступила с заявлением по поводу ситуации в Азербайджане, сообщает Telegram-канал СПЧ. В сообщении отмечается, что Россия и Азербайджан традиционно считаются братскими странами и стремятся к развитию стратегического партнерства, однако в последнее время официальный Баку сделал ряд недружественных заявлений и действий по отношению к российским гражданам.

    Особое беспокойство у комиссии вызвала ситуация с сотрудниками радио «Спутник Азербайджан», которые были задержаны азербайджанскими силовиками и помещены в пенитенциарные учреждения без возможности организовать защиту своих законных прав. В заявлении подчеркивается, что в российское консульство в Баку поступают тревожные сообщения от туристов, бизнесменов и аккредитованных журналистов.

    «Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двусторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», – говорится в заявлении комиссии. Также СПЧ призывает азербайджанские министерства и ведомства содействовать освобождению российских журналистов из тюрьмы.

    В завершение комиссия подчеркивает важность устранения возникшего раскола и возвращения к стратегическому межгосударственному партнерству, основанному на принципах гуманности, справедливости и соблюдения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.

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