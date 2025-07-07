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Игрушку Лабубу назвали воплощением древнего демона Пазузу
Игрушку Лабубу назвали воплощением древнего зла Пазузу
Плюшевая игрушка Лабубу (Labubu) с кроличьими ушами и зубастой улыбкой могла быть вдохновлена древним демоном из месопотамской мифологии Пазузу, о котором некоторые вспомнят по фильму «Изгоняющий дьявола».
Пазузу наиболее известен как злобная сила, которая овладела Риган Терезой МакНил в фильме ужасов 1973 года «Изгоняющий дьявола». Интернет-детективы указывают на широкую улыбку и острые зубы Лабубу, отмечая сходство с изображениями Пазузу в древних артефактах, пишет Daily Mail.
Эти заявления вызвали бурю в TikTok, и пользователи предположили, что даже Библия предостерегает от Лабубу.
«Есть стих, в котором говорится, что Сатана принимает вид ангела света», – написал один пользователь, ссылаясь на послание 2 Коринфянам 11:14.
Некоторые верующие даже стали обрызгивать своих кукол Лабубу святой водой, чтобы очистить от любого зла.
При этом компания-производитель игрушек Pop Mart настаивает, что Лабубу вдохновлены существом в скандинавском стиле из детской книги, также называемым Лабубу.
Ким Кардашьян недавно продемонстрировала свою коллекцию Лабубу в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), показав 10 кукол, расположенных в два аккуратных ряда. Ее сын Сэйнт ненадолго завладел ее аккаунтом, умоляя Pop Mart отправить ему гигантского Лабубу и «несколько радужных зубов». Певица Рианна также была замечена с розовым Лабубу, прикрепленным к сумочке.
Теория заговора набрала обороты в Интернете, и пользователь TikTok YouWontBelieveMe выпустил предупреждение: «Если у вас дома есть одна из них, будьте осторожны. Эти куклы порабощают вас, и люди говорят, что они несут демоническую энергию».
Пользователь утверждал, что демон Пазузу известен тем, что приносит хаос, из-за которого владельцы игрушек якобы слышат голоса, видят кошмары и просыпаются с необъяснимыми царапинами.
Теория также распространилась на Reddit, где некоторые пользователи пытаются продать своих «одержимых Лабубу».
Один из пользователей Reddit написал: «Кто-нибудь хочет купить возможно одержимого Лабубу? Моему парню приснился кошмар о том, что мой Лабубу открыл глаза и спрятался в моей сумочке. Я отмахнулась от этого, но теперь я не так уверена».
Пользователь добавила, что она и ее парень начали слышать странный шепот и хихиканье.
Однако нет никаких доказательств того, что куклы Лабубу могут издавать звуки или связаны с паранормальной активностью.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Иркутска россиянина с 282 упаковками игрушек Labubu, прибывшими из Пекина.
Между тем в Госдуме призвали не принимать поспешных решений по запрету игрушек Labubu.
При этом New York Times назвала уродливую плюшевую игрушку эффективным оружием Китая для завоевания мира.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ