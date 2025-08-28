Производитель Лабубу попал в топ-100 богатейших людей мира

Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
Владелец производящей куклы Лабубу компании Нин занял 85-е место в рейтинге миллиардеров
Основатель Pop Mart Ван Нин вошел в сотню самых состоятельных людей мира, увеличив свой капитал с начала года на 18,8 млрд долларов.
Основатель и глава китайской компании Pop Mart Ван Нин вошел в топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index, передает РБК. Он занял 85-ю строчку рейтинга с состоянием в 26,5 млрд долларов, увеличив свой капитал на 18,8 млрд долларов с начала 2025 года.
Pop Mart известна благодаря производству коллекционных игрушек Лабубу – маленьких фигурок монстриков с яркой шерстью, популярных среди детей и взрослых в разных странах. Особенность продаж заключается в том, что покупатели не знают, какая именно фигурка попадется им в коробке до момента открытия.
В июле Pop Mart обогнала по капитализации российскую компанию «Газпром». К 22 июля капитализация Pop Mart достигла 3,32 трлн рублей, тогда как у «Газпрома» этот показатель составлял 3,049 трлн рублей, а у НОВАТЭКа – 3,29 трлн рублей. Из российских компаний дороже Pop Mart только Сбербанк, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.
Первое место в списке самых богатых людей мира занимает Илон Маск, далее следуют Ларри Эллисон и Марк Цукерберг.
