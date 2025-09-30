В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Москвичей предупредили о гололедице ночью и утром 30 сентября
Московский комплекс городского хозяйства предупредил жителей города в Telegram-канале о гололедице на дорогах, которая из-за отрицательных температур продержится ночью и утром вторника.
«По информации синоптиков, в ночные часы и до утра 30 сентября в столице ожидается местами переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в посте.
В ведомстве отметили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы.
Автомобилистов призвали к внимательности и строгому соблюдению скоростного режима и дистанции.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие ночи в Подмосковье и местами в Москве возможны заморозки до минус одного градуса из-за антициклона и прояснений в облаках. рассказал синоптик Леус.