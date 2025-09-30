Москвичей предупредили о гололедице ночью и утром 30 сентября

Tекст: Ирма Каплан

«По информации синоптиков, в ночные часы и до утра 30 сентября в столице ожидается местами переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в посте.

В ведомстве отметили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы.

Автомобилистов призвали к внимательности и строгому соблюдению скоростного режима и дистанции.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие ночи в Подмосковье и местами в Москве возможны заморозки до минус одного градуса из-за антициклона и прояснений в облаках. рассказал синоптик Леус.



