Синоптик сообщил о возвращении ночных заморозков в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Возвращение ночных заморозков в Московский регион ожидается уже в ночь на вторник, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что после непродолжительного потепления антициклон вновь принесет в столичный регион сухую и спокойную погоду.

По словам Леуса, в отдельных районах Московской области прояснения в облаках приведут к активному выхолаживанию воздушных масс, что вызовет понижение температуры до слабых заморозков. В Москве к утру прогнозируется от плюс двух до плюс четырех градусов, по области – от нуля до плюс пяти градусов, местами температура может опуститься до минус одного.

Михаил Леус уточнил, что заморозки возможны даже в самой столице в ночь на вторник.

