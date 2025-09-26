Центробанк назвал сроки готовности концепции антидропперской платформы

ЦБ объявил о подготовке концепции платформы против дропперов в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля сообщил журналистам на XXII Международном банковском форуме, что концепция новой платформы по борьбе с дропперами будет представлена на общественное обсуждение в первом полугодии 2026 года, передает ТАСС.

«Я думаю, что концепцию, детально описывающую процедуры на платформе дропов, мы представим общественности в первом полугодии 2026 года», – заявил Шабля и уточнил, что запуск самой платформы ожидается в 2027 году.

В декабре 2024 года, как отмечает издание РБК, Шабля уже информировал, что Центральный банк, Росфинмониторинг, банковское сообщество и эксперты работают над созданием платформы для борьбы с клиент-дропами. Дропперами называют мошенников, которые используют свои банковские карты для обналичивания денег или проведения переводов в интересах теневого бизнеса и иных незаконных операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор России Игорь Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт и ужесточить контроль над деятельностью риелторов для борьбы с мошенничеством.

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Президент Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила только 23%.