Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Путин подписал закон о защите от кибермошенников
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту граждан от различных видов телефонного и интернет-мошенничества.
Путин подписал новый закон, целью которого является усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Закон предусматривает создание специальной государственной информационной системы для борьбы с правонарушениями, связанными с интернет-технологиями, сообщает ТАСС.
Документ предлагает гражданам новые инструменты для самообороны против мошенников. Жителям России дается возможность отказаться от нежелательных рекламных звонков и сообщений. Также гражданам предоставляется право запретить оформление сим-карты без личного присутствия, что снижает риск мошенничества.
Закон вводит дополнительные обязанности для банков и мобильных операторов. Банки обязаны применять меры противодействия мошенничеству не только в онлайн-платежах, но и при использовании банкоматов. Важным нововведением является запрет на использование иностранных мессенджеров для связи госорганов и банков с гражданами. Этот запрет также затрагивает операторов связи и платформы для размещения объявлений и поиска работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о необходимости принять меры без «периода охлаждения» для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, на коллегии МВД он отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.