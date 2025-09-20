  • Новость часаВ Европе начали обсуждать передачу Украине активов России в виде кредита
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа ускорилась к газовой зависимости от США
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    В ЦБ допустили однозначную ключевую ставку в 2026 году
    ISU извинился за использование украинской песни в видео с Гуменником
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    NBC: Чарли Кирка убили из немецкой винтовки Mauser XIX века
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    19 комментариев
    20 сентября 2025, 16:27 • Новости дня

    ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций

    Еврокомиссар: ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшем пакете антироссийских санкций Евросоюза не будет мер, затрагивающих экспорт российской нефти, заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

    ЕС не планирует вводить новые ограничения на покупку российской нефти в рамках девятнадцатого пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Об этом сообщил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам совещания министров экономики и финансов ЕС в Копенгагене.

    По его словам, в новом санкционном пакете будут меры, касающиеся импорта СПГ из России, однако нефти эти ограничения не коснутся.

    Валдис Домбровскис отметил, что Евросоюз продолжит работу по полному отказу от ископаемого российского топлива, но сроки реализации этого плана пока не определены.

    Ранее Еврокомиссия включила криптовалютные платформы в новый пакет санкций. Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, затрагивающий перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    19 сентября 2025, 17:53 • Новости дня
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами

    Еврокомиссия включила криптовалютные платформы в новый пакет санкций

    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках нового пакета ограничительных мер Еврокомиссия предлагает впервые запретить операции на криптовалютных платформах для пользователей из России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В рамках девятнадцатого пакета санкций Еврокомиссия предложила включить в список ограничительных мер криптовалютные платформы, передает ТАСС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что впервые санкции Евросоюза коснутся этой сферы, запретив проведение сделок в криптовалютах.

    Выступая с обращением в социальной сети X (бывший Twitter заблокирован в России), фон дер Ляйен подчеркнула: «Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы и запретят транзакции в криптовалютах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, который затрагивает перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

    Глава МИД России отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

    Президент США Дональд Трамп выступил за введение пошлин вместо антироссийских санкций.

    Комментарии (14)
    18 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе

    Politico: В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас из-за Газы и России

    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе усиливается недовольство работой глав Евродипломатии Каи Каллас, которую упрекают в жесткой позиции по России и слабой реакции на ситуацию в Газе, сообщило европейское издание Politico.

    Politico пишет, что политики и чиновники Еврокомиссии выражают сомнения в эффективности деятельности Каллас и отмечают напряженность в отношениях с коллегами, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, передает ТАСС.

    По словам одного из европейских чиновников, если человек не справляется со своей работой, ее выполняет кто-то другой. Источники подчеркивают, что Каллас подвергается критике за излишне жесткую, по их мнению, позицию по России, которую называют «ястребиной».

    В то же время недовольство вызывает и позиция Каллас по палестино-израильскому конфликту, в частности, неспособность «привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис» в Газе. Работу Каллас на новом посту считают неубедительной многие коллеги по Еврокомиссии и другим брюссельским кругам.

    Каллас была назначена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году после того, как занимала пост премьер-министра Эстонии.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас самой глупой в Евросоюзе.

    Каллас выступила с речью о поддержке Украины при полупустом зале Европарламента.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов Евросоюза.

    Комментарии (7)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не рассматривает возможность полного отказа от импорта российской нефти, заявил европейский дипломат.

    Несмотря на обсуждения такого сценария, он признан нереалистичным, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский дипломатический источник.

    «Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», – заявил собеседник агентства.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Трамп ранее заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    Комментарии (3)
    19 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России

    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и теневого флота

    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений в отношении России, который затронет перевозку нефти и финорганизации, а также китайские компании.

    О принятии нового пакета санкций против России сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Politico. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кайя Каллас в пятницу подробно расскажут о деталях мер.

    В пакет ограничений вошли новые запреты для судов, занимающихся перевозкой российской нефти в обход установленного странами G7 ценового порога. В черный список будут добавлены дополнительные суда так называемого теневого флота.

    По данным издания, это уже 19-й с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза против России. Дополнительно усилены ограничения в отношении ряда китайских компаний под давлением властей США.

    Также планируется перенос срока отказа от российского газа – теперь он состоится уже с начала 2027 года, что на год раньше прежних прогнозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

    Президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины вместо антироссийских санкций.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕК предложила санкции против компаний Китая за «поддержку ВПК России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о предложении Еврокомиссии создать перечень значимых компаний из третьих стран, в том числе китайских, которые, по мнению ЕС, якобы предоставляют помощь российскому военно-промышленному комплексу.

    «Сегодня мы предлагаем составить список значимых игроков в третьих странах, таких как Китай, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу», – написала Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ.

    Газета Handelsblatt писала, что ЕК планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Каллас: ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена расширить экспортные ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, меры затронут российские, китайские и индийские предприятия, на которые будет распространяться ужесточенный экспортный контроль, передает ТАСС.

    «Мы добавляем новые химикаты, металлические компоненты, соли и руды к нашим запретам на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии», – сообщила Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Каллас: ЕК предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена ускорить процесс прекращения импорта сжиженного природного газа из России.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что целью комиссии является полный отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Наша цель – ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти.

    Комментарии (11230)
    18 сентября 2025, 15:05 • Новости дня
    Эресуннский мост оказался полностью закрыт из-за угрозы разлома

    Из-за размытия воды Эресуннский мост между Данией и Швецией закрыли для транспорта

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение по Эресуннскому мосту между Данией и Швецией временно ограничили после затопления участка трассы у копенгагенского аэропорта.

    Полное перекрытие Эресуннского моста между Данией и Швецией было введено из соображений безопасности, передает ТАСС. Причиной стало затопление части автомагистрали E20 в Копенгагене у аэропорта, где вода размыла основание дороги, что могло привести к разлому покрытия.

    По словам начальника полиции Копенгагена Хенрика Стормера, «из-за воды основание дороги размыло. Это означает, что в покрытии может образоваться разлом». Полиция настоятельно рекомендовала водителям отказаться от поездок на машинах и воспользоваться общественным транспортом.

    К обеду движение транспорта по мосту было возобновлено, но автомобили пропускали с временными интервалами. Коммунальная служба сообщила, что за два часа утром собрали 8 тыс. литров воды, однако источник утечки пока не установлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проливные дожди привели к разрушениям и затоплениям в Кишиневе, центральных и южных районах Молдавии.

    Сильные дожди на Бали вызвали подтопление нескольких районов, где уровень воды местами достигал пояса взрослого человека, а дороги и дома оказались повреждены.

    В Китае в результате падения строящегося моста через реку Хуанхэ погибли 12 строителей, еще четверо пропали без вести.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 22:35 • Новости дня
    Bloomberg заявило о снижении экспорта российской нефти из-за атаки дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Недельные морские поставки в среднем составили около 3,18 млн баррелей в день после самого резкого снижения с июля 2024 года, передает Bloomberg.

    «Недельный экспорт из терминала в Приморске упал до самого низкого уровня с конца июля, а поставки из другого балтийского порта, Усть-Луги, составили лишь половину от показателя предыдущей недели. Валовая стоимость московского экспорта сократилась примерно на 372 млн долларов, что стало самым большим снижением по сравнению с предыдущей неделей с ноября, а выручка за неделю до 14 сентября составила около 1,28 млрд долларов», – передает Bloomberg.

    Еженедельные морские поставки в среднем составляли около 3,18 млн баррелей в день в период до 14 сентября, что на 934 тыс. баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе, что является самым резким снижением с июля 2024 года, согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg.

    Тем не менее, менее волатильный средний показатель за четыре недели вырос до 3,46 млн баррелей в день с пересмотренных 3,42 млн в период до сентября.

    По данным агентства, на прошлой неделе украинские беспилотники нанесли удар по балтийскому транспортному узлу в Приморске, что привело к кратковременной приостановке работы и повреждению двух танкеров. Недельный экспорт с терминала упал до самого низкого уровня с конца июля. Поставки из другого балтийского порта, Усть-Луги, сократились наполовину по сравнению с предыдущей неделей.

    Как писала 12 сентября газета ВЗГЛЯД, над Ленинградской областью силами и средствами ПВО сбито более 30 беспилотников, в порту Приморск ликвидируется пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Газета Politico писала, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    ЕК предложила ввести полный запрет на сделки с Роснефтью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой полностью запретить все виды транзакций с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть».

    Согласно заявлению председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, мера предлагается в рамках 19-го санкционного пакета против России, передает ТАСС. Она подчеркнула, что эти крупнейшие энергетические торговые компании попадут под полный запрет на транзакции.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Напомним, Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и «теневого флота».

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:18 • Новости дня
    В Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Ана Каиса Итконен заявила о поддержке полного отказа от российского топлива в кратчайшие сроки.

    «Мы всегда говорили – чем быстрее, тем лучше», – сказала она в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    По словам Итконен, для краткосрочных контрактов ориентир установлен на 2027 год, для долгосрочных – на январь 2028 года.

    Представитель Еврокомиссии добавила, что даже с учетом этих сроков позиция остается прежней: полный отказ должен произойти как можно раньше.

    Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Постпреды стран ЕС собрались обсудить санкции против России 26 сентября

    Tекст: Антон Антонов

    Постпреды стран Евросоюза соберутся 26 сентября, чтобы обсудить 19-й пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией, следует из повестки заседания.

    Заседание назначено на 9.30 по брюссельскому времени (10.30 мск). Повестка включает согласование экономических ограничительных мер и персональных санкций в ответ на действия России, которые Евросоюз считает «дестабилизирующими ситуацию на Украине» и «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и и независимости Украины», передает РИА «Новости».

    В случае достижения договоренности на уровне постоянных представителей, пакет антироссийских мер должен быть технически утвержден странами ЕС на министерском уровне. После этого его опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и санкции вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила свое предложение по новым санкциям. Она предложила санкции против компаний Китая за поддержку российского ВПК. Также Еврокомиссия выдвинула инициативу по санкциям против нефтяных компаний Китая и третьих стран.

    Евросоюз решил ввести ограничения против системы «Мир» за пределами России. Еврокомиссия предложила ввести санкции против 45 российских компаний. В частности, она выступила за рестрикции в отношении российских банков и инициировала полный запрет на сделки с Роснефтью. Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к искусственному интеллекту и геоданным, запретить россиянам операции с криптовалютами.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп предпочитает пошлины вместо антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказался за введение пошлин вместо антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, Трамп озвучил такую позицию в ходе обсуждения с Евросоюзом вариантов давления на Россию, передает ТАСС.

    Источники агентства также уточнили, что чиновники стран Группы семи ведут работу над новым пакетом предложений. Они планируют завершить подготовку этих мер в течение двух недель.

    Агентство отмечает, что Евросоюз намерен представить странам – членам пакет санкций против России 19 сентября.

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Ранее ЕС отложил новый пакет санкций против России.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    ЕК предложила санкции против нефтяных компаний Китая и третьих стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предложила ввести санкции против нефтяных компаний, НПЗ и трейдеров в третьих странах, включая Китай.

    Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время обращения, которое транслировалось в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    По ее словам, инициатива направлена на тех, кто «подпитывает войну России», приобретая российскую нефть в обход западных ограничений. «Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай», – заявила фон дер Ляйен.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    ЕК предложила ввести санкции против 45 российских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия анонсировала включение 45 структур из России и других стран в 19-й санкционный пакет «за причастность к поддержке российского ВПК».

    «Мы также вносим в [санкционный] список 45 компаний из России и третьих стран», – заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС. Ее выступление транслировалось в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам главы ЕК, речь идет о фирмах, которые, по мнению ЕС, «оказывали прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Напомним, Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и «теневого флота».

    Комментарии (0)
    Главное
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Пашинян заявил о намерении укрепить отношения Армении с Россией
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    ВОЗ назвала главные причины смертности среди россиян в 2025 году
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов
    Синоптик Позднякова: Следующая неделя в Москве начнется с тепла до +25 °С
    Сотрудника Внуково оштрафовали за 364 посещения бизнес-зала

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации