Еврокомиссар: ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций

Tекст: Вера Басилая

ЕС не планирует вводить новые ограничения на покупку российской нефти в рамках девятнадцатого пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Об этом сообщил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам совещания министров экономики и финансов ЕС в Копенгагене.

По его словам, в новом санкционном пакете будут меры, касающиеся импорта СПГ из России, однако нефти эти ограничения не коснутся.

Валдис Домбровскис отметил, что Евросоюз продолжит работу по полному отказу от ископаемого российского топлива, но сроки реализации этого плана пока не определены.

Ранее Еврокомиссия включила криптовалютные платформы в новый пакет санкций. Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, затрагивающий перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.