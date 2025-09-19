Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и теневого флота

Tекст: Елизавета Шишкова

О принятии нового пакета санкций против России сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Politico. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кайя Каллас в пятницу подробно расскажут о деталях мер.

В пакет ограничений вошли новые запреты для судов, занимающихся перевозкой российской нефти в обход установленного странами G7 ценового порога. В черный список будут добавлены дополнительные суда так называемого теневого флота.

По данным издания, это уже 19-й с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза против России. Дополнительно усилены ограничения в отношении ряда китайских компаний под давлением властей США.

Также планируется перенос срока отказа от российского газа – теперь он состоится уже с начала 2027 года, что на год раньше прежних прогнозов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

Президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины вместо антироссийских санкций.